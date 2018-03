M. Benmeradi examine avec l’ambassadeur du Royaume-Uni la consolidation de la coopération économique

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry Robert Lowen, avec lequel il a évoqué la coopération économique et les voies et moyens de la renforcer davantage, a indiqué un communiqué du ministère. La rencontre, qui a permis aux deux parties d'évoquer les «bonnes» relations bilatérales entre les deux pays, a été l'occasion, pour M. Benmeradi, d'inviter les entreprises britanniques à investir en Algérie dans les différents domaines, afin de participer à l'augmentation des exportations algériennes hors hydrocarbures, notamment en produits alimentaires et agricoles, et à partager l'expérience britannique en matière d'exportation. Le ministre a appelé, dans ce sens, à davantage de partenariats pour soutenir la croissance économique, notamment dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à réguler les équilibres de l'économie nationale, préserver les réserves de change et promouvoir le commerce algérien dans les marchés internationaux.