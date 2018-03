Gestion des déchets ménagers : Nécessité d’un plan permanent

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zahra Zerouati a mis en avant, hier à Alger, l’impératif de mettre en place un plan permanent pour la gestion des déchets, visant à récupérer et valoriser ces déchet pour en faire une source d’énergie et un générateur de richesse et d’emploi.

Après la promulgation de la première loi sur la gestion des déchets ménagers en 2001, qui a permis l’élimination de plus de 2.000 décharges publiques, il est temps de changer la vision concernant la gestion des déchets pour en faire une source d’énergie et un générateur de richesse et d’emplois», a indiqué la ministre lors d’une conférence sur l’expérience allemande dans le domaine de la gestion des déchets ménagers et la contribution du secteur privé en la matière, organisée en marge du 1er Salon international de l’Environnement et des énergies renouvelables (SIERA) (26-28 mars). Soulignant que «la constitutionnalisation du droit à l’environnement à la faveur de la révision constitutionnelle renforce davantage les efforts de l’Etat pour l’amélioration du cadre de vie», elle a mis en avant «la volonté de l’Etat à poursuivre sa guerre contre les déchets» pour parvenir à une gestion intégrée des déchets ménagers, basée sur des fondements scientifiques et économiques, à même de créer une économie circulaire permettant un tri sélectif des déchets afin de les récupérer et les recycler sous forme de matière première.

Après avoir rappelé que le volume des déchets nationaux avoisine les 13 millions de tonnes/an, dont 6 sont récupérables, la première responsable du secteur a relevé que ce chiffre est appelé à augmenter au regard de la politique de logement avec la réception attendue de plusieurs nouvelles villes et cités. Evoquant cette conférence, Mme. Zerouati a qualifié de «grande et forte» la coopération algéro-allemande en matière de gestion des déchets, appelant à tirer profit de l’expérience allemande et à échanger les expertises dans ce domaine. Pour sa part, la directrice du bureau de coopération algéro-allemande (GIZ Algérie), Susanne Wahl a affirmé que «les déchets ménagers constituent un «défis difficile», assurant que l’Algérie a afficher la volonté de relever ce défi. Ella a exprimé, dans ce sillage, la disponibilité de la partie allemande à accompagner les efforts de l’Algérie en vue de valoriser ces déchets pour en faire une source d’Energie et un générateur de richesses et d’emplois.

