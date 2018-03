M. Yousfi reçoit une délégation de la Banque Mondiale : numérisation de l’administration et formation des compétences

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, une délégation de la Banque mondiale (BM), conduite par le vice-président de cette institution pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Hafez Ghanem, a indiqué un communiqué du ce département ministériel.

Lors de cette rencontre, M. Yousfi et le représentant de la BM ont abordé la coopération entre l'Algérie et cette institution financière internationale, notamment dans le secteur industriel. Les deux parties ont ainsi procédé à l'évaluation des programmes de coopération en cours entre le ministère de l'Industrie et des Mines, et la BM, et ont examiné les moyens de les renforcer dans les prochaines années. Dans ce cadre, M. Yousfi a cité quelques pistes où son département ministériel sollicite la collaboration de la BM, comme la numérisation de l'administration et la formation des compétences, deux aspects qui vont contribuer à l'accélération du processus de diversification de l'économie algérienne et de ses exportations. Pour sa part, M. Ghanem a affiché la disponibilité de la BM à soutenir l'Algérie dans sa démarche de diversification et à l'accompagner dans se efforts d'exportation. Pour le représentant de la BM, la chute des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux constitue une opportunité pour l'Algérie, au vu de son grand potentiel dans différents secteurs, pour accélérer le processus de la diversification de l'économie.



… et l’ambassadeur saoudien



Le ministre a aussi reçu, hier, l'ambassadeur d'Arabie saoudite, Samy Bin Abdallah Al Salih, avec lequel il a évoqué les perspectives de coopération économique et industrielle entre les deux pays.

Les deux parties ont examiné les différents domaines de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, ainsi que les moyens de les renforcer, ajoute le communiqué.

Pour sa part, l'ambassadeur saoudien a exprimé la volonté de son pays d'établir des partenariats stratégiques d'investissement avec l'Algérie en vue de promouvoir les relations économiques à la hauteur des relations politiques bilatérales.

De son côté, M. Yousfi a rappelé la disponibilité de l'Algérie à coopérer avec l'Arabie saoudite dans tous les domaines économiques, notamment le secteur industriel, qui a connu une avancée palpable ces dernières années.

(APS)