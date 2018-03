M. Bensalah à l’AG de l'Union interparlementaire : Renforcer la coopération

Entretiens avec plusieurs présidents d’institution.

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s'est entretenu, hier à Genève (Suisse), en marge de sa participation à la 138e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), avec la présidente de l'UIP, Gabriela Cuevas Barron, le président de l'Union parlementaire africaine (UPA), Cipriano Cassama, et le président du Parlement panafricain (PAP), Roger Nkodo Dang, a indiqué l'institution parlementaire dans un communiqué. Les entretiens entre M. Bensalah et Mme Cuevas Barron ont permis aux deux parties de passer en revue l'état actuel de l'UIP et le rôle que pourrait jouer l'Algérie en faveur du programme de réforme de cette institution, a précisé la même source. Les relations entre le parlement algérien et l'UPA étaient au centre des entretiens entre MM. Bensalah et Cassama, également président du parlement de Guinée-Bissau, a ajouté le communiqué, précisant que les deux parties ont abordé les moyens de développer les relations entre le Conseil de la nation et le Parlement de Guinée-Bissau en particulier et entre les deux pays en général. Les entretiens entre MM. Bensalah et Nkodo ont, quant à eux, permis aux deux parties d'évoquer les moyens de renforcer la coordination entre les deux institutions parlementaires, a conclu le communiqué.

M. Bensalah prend part, depuis lundi, aux travaux de la session consacrée à la poursuite du débat sur le renforcement du régime mondial applicable aux migrants et aux réfugiés et celui de la contribution parlementaire au pacte mondial pour les migrations et la pérennisation de la paix en tant que vecteur du développement durable. Les membres de la délégation parlementaire accompagnant le président du Conseil de la nation poursuivent leurs activités au niveau de la commission exécutive de l'UIP et les quatre commissions permanentes chargées des affaires onusiennes, du développement durable, du financement, du commerce, de la paix et la sécurité internationales, de la démocratie et des droits de l'homme et du Forum des femmes parlementaires.

Le groupe parlementaire géopolitique africain, arabe et islamique a réussi à faire inscrire, à l'ordre du jour, un point d'urgence relatif aux retombées de la décision du président américain Trump. M. Bensalah avait prononcé une allocution à l'ouverture des travaux dans laquelle il abordé la position de l'Algérie vis-à-vis de la question des réfugiés et de la migration illégale. Il a réitéré, à ce propos, «l'attachement de l'Algérie à respecter l'ensemble des mécanismes des droits de l'homme et traités internationaux et régionaux pertinents», affirmant que «la solution à ces deux phénomènes réside en la promotion du règlement politique des conflits dans le monde entier, notamment au Yémen et en Libye». À cette occasion, M. Bensalah avait appelé la communauté internationale à «accélérer le règlement du conflit au Sahara occidental, conformément aux exigences de la légalité internationale». Concernant la cause palestinienne, M. Bensalah avait réitéré le soutien constant de l'Algérie à cette cause, affirmant que «l'Algérie rejette tout changement du statut juridique de la ville sainte d'El- Qods».