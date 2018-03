Dans la lucarne : Tel père, tel fils !

lNotre football, avant même l’indépendance du pays, était « truffé » de grands joueurs. Le talent était presque né avec nous. Après l’indépendance du pays, la source, comme l’on dit, ne s’est pas asséchée. Bien au contraire ! Les joueurs, qui font le bonheur des fans émergent comme au « stencils ». De ce côté-là, on ne peut pas dire qu’on avait un problème. Tous les clubs avaient leurs prodiges au niveau du milieu du terrain. Comme les spécialistes peuvent l’affirmer, si vous avez de très bons stratèges au niveau de ce compartiment de jeu, votre équipe « marchera comme une Mercedes ». C’est presque une certitude ! Les chefs d’orchestre peuvent avoir une grande influence sur le jeu en partance de l’entre jeu. C’est un endroit névralgique. S’il est fort, la victoire ne peut vous échapper. Et vice versa. En Algérie, les milieux de terrain et autres chefs d’orchestre n’ont pas manqué. Néanmoins, il y a une région du pays qui avait excellé avant et postindépendance. C’est un peu Sétif, la ville martyre des évènements du 08 mai 45, qui avait « enfanté » de grands joueurs du milieu de terrain, à l’instar de Mekhloufi, Salhi, Adjissa, Réda Mattem ou Malik Zorgane. Ce dernier a laissé une très bonne impression avec ses dribbles chaloupés et surtout sa très bonne vision de jeu qui peut vous donner des « passes millimétrées » comme du « papier musique ». L’ESS, grâce à cette force qui rime presque avec la ville des hauts-plateaux, avait émergé d’une façon fort remarquée dans le championnat national algérien, mais aussi la coupe d’Algérie. Elle était même réputée par son « second souffle » qui fait que cette équipe ne s’avoue jamais vaincue. Elle arrivera toujours à trouver la force nécessaire, en seconde période, et même sur le fil (temps mort), pour venir à bout de l’adversité. Il est certain que le fait que cette formation « kahla ou beida » avait fait le bonheur de ses habitants, Il y a lieu de constater, aujourd’hui, que nombreux sont les clubs de l’élite qui ne possèdent pas ce « oiseau rare » que tout le monde recherche ou souhaite. En effet, après le déclin des anciens, on ne peut pas dire que la relève est à nos portes. Toutefois, quelque soit ce que l’on dit sur le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, celui-ci a fait du PAC un véritable fleuron de notre football qui pourrait, à terme, devenir une « véritable pépinière » pour les autres clubs. Il est en train de former et prêter ses joueurs à droite et à gauche, à l’instar de Mansouri, Benguit, Benyoucef et les autres. La dernière trouvaille sur laquelle la presse ne s’est pas tellement focalisée sur lui est incontestablement le fils de Malik Zorgane, Adem Zorgane. Ce milieu offensif de 18 ans, qui évolue au sein du PAC, fait déjà parler de lui. Face à la modeste équipe du Niger des U20 où il avait « claqué » deux buts, ce joueur au gabarit assez impressionnant pense déjà à enrichir sa carrière en optant pour un club européen. Il y a quelques jours, il était en Allemagne et plus précisément à Leipzig où il avait effectué des tests qui se sont avérés concluants. Ce fils de Malik Zorgane, qui tient énormément des qualités de son père, est apte à jouer dans un club européen. Leipzig pourrait lui permettre, peut-être, de faire ses grands débuts comme l’avait fait avant lui Bensebaïni le constantinois en Belgique d’abord, puis la France. Ce jeune qui, selon certaines informations, était accompagné du président de la FAF, Zetchi, est à la « croisée des chemins ». Il est fort possible qu’il embrasse une carrière professionnelle d’ici peu. Pour le moment, tout ce que l’on peut dire, c’est que ce jeune prodige n’a pas encore fini de nous étonner. Et les U20 de Sbaâ et Achiou tiennent en lui une « pépite » qu’il faudra choyer comme il se doit. Adem Zorgane, un nom à retenir déjà !

HAMID GHARBI