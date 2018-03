Palestine : Benida Merah conduira la délégation algérienne à Ramallah

Suite à la résolution 866 du conseil des ministres de la jeunesse et des Sports dans sa 40e session tenue au siège de la Ligue arabe au Caire en avril 2017, décidant de la tenue d’une session spécialisée dans l’organisation des manifestations sportives et qui sera organisée à Ramallah (Palestine), une délégation algérienne, conduite par madame Benida Merah, vice-présidente du Comité Olympique et Sportif, représentera l’Algérie à cette manifestation culturelle et sportive. La délégation algérienne séjournera en Palestine du 28 mars au 1er avril.