Coupe d’Algérie : JSK - MCA, officiellement à Constantine

C’est officiel : la JSK a choisi d’accueillir le MCA pour le compte des demi-finales de la coupe d’Algérie à Constantine. Dimanche, à l’issue du tirage au sort, les dirigeants de la JSK avait émis l’éventualité de jouer ce Clasico version coupe d’Algérie au stade Chahid Hamlaoui, mais à ce moment-là, ce n’était qu’une simple option parmi d’autres, l’éventualité d’opter pour un autre stade entre temps n’étant pas écartée. Pourtant, le lendemain, lundi, les dirigeants de la JSK ont décidé unanimement d’opter pour le stade Chahid Hamlaoui et ont entamé les démarches nécessaires pour l’organisation dudit match. « Nous avons effectivement reçu ce lundi un faxe émanant de la direction de la JSK nous demandant de recevoir son match de coupe à Hamlaoui. Les autorités de la wilaya n’ont trouvé aucun inconvénient. Par conséquent, l’OPOW Chahid-Hamlaoui est prête à organiser ce match. Il ne reste que quelques détails à régler », nous a déclaré une source proche autorisée de l’OPOW Chahid Hamlaoui. « Il est illogique d’opter pour le 5-Juillet alors que le MCA y reçoit. C’est nous qui recevons et nous choisirons le stade. Il ne faut pas qu’un seul match de football vienne gripper nos bonnes relations avec nos amis mouloudéens. Notre choix est logique et justifié », a expliqué le président de la JSK, Cherif Mellal. Initialement, Youcef Bouzidi était favorable à l’idée de recevoir au 5-Juillet, car motivé par la bonne prestation de l’équipe face à l’USM Blida lors du quart de finale (2-1). Mais finalement, le dernier mot est revenu à la direction qui opte du coup officiellement pour Chahid Hamlaoui. A signaler qu’en début de son mauvais classement en championnat, la JSK ne néglige pas pour autant la coupe d’Algérie. « Je rêve d’offrir un trophée à nos supporters dès ma première année à la tête du club », a déclaré Mellal. Un rêve à réaliser…

Amar B.