21e Tour d’Algérie Cycliste (27 au 2 avril) : M. Ould Ali donne le coup d’envoi

C’est hier qu’a été donné, par le ministre de le Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, le coup d’envoi de la 21e édition du Tour d’Algérie cycliste à Tamanrasset, plus grande wilaya d’Algérie, au niveau de la place du 1er-Novembre 1954, sous les chants de troupes folkloriques locales, en présence de cavaliers en scelle sur des chameaux, habillés en tenue targuie.

Ce qui a donné une ambiance particulière à l'évènement. Cela en présence des autorités locales civiles et militaires, ainsi que de notables de la capitale de l’Ahaggar et des Touaregs. Le ministre n’a pas caché son enthousiasme de voir une ville de sud du pays accueillir une étape du Tour d’Algérie cycliste. Soit, une première. Il a affirmé à cet effet : «Cette manifestation sportive, qui se déroule sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, encourage toutes les bonnes initiatives dans tous les domaines et notamment sportif, afin de renforcer le mouvement sportif national. Nous sommes ici à Tamanrasset afin d’encourager et contribuer à ce que la pratique du sport se généralise à travers l’ensemble des wilayas du pays, et en particulier dans les régions du grand Sud. On aura ainsi tenu nos promesses dans ce sens.»



Sport et promotion du tourisme saharien algérien



Il rajoute : «Le Tour d’Algérie de cette édition, dont le coup d’envoi est donné à Tamanrasset et qui traversera de nombreuses villes du pays, telles Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Tiaret, Médéa, Bouira, Béjaia pour se terminer à Tizi Ouzou. Cette manifestation sportive a d’autres objectifs aussi, tels la promotion du tourisme saharien dans notre grand et beau pays où il y a énormément de choses à découvrir au vu des richesses dont dispose notre chère Algérie et la région sud avec ces différentes facettes, son héritage culturel et traditionnel, ses us et coutumes». M. Ould Ali n’a pas manqué de féliciter la Fédération algérienne de cyclisme pour les efforts consentis pour la réussite de cet évènement sportif consacré à la petite reine, mettant en exergue la bonne organisation qu’il a trouvé sur place à Tamanrasset à l’occasion de la première étape du tour.

Cela est une nouvelle preuve des grandes possibilités et capacités dont dispose l’Algérie pour organiser des évènements sportifs nationaux et internationaux. Et par conséquent de la FAC, puisqu’il s’agit cette fois-ci du cyclisme. «Je tiens à remercier vivement tous ceux qui contribuent à la réussite de cette manifestation sportive, qui apporte de la joie et de l’enthousiasme à la population. Il y a une bonne maîtrise dans ce sens.

C’est une bonne chose que le départ du tour ait lieu à Tamanrasset, soit dans une wilaya du sud du pays pour se terminer dans une autre région du nord de l’Algérie. Soit à Tizi Ouzou, au terme de 7 étapes, avec une forte participation des cyclistes algériens et de cyclistes étrangers», a tenu à indiquer le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il n’a pas manqué de souhaité la bienvenu en Algérie des équipes étrangères qui prennent part au tour.



Remerciements adressés aux autorités locales



Il a aussi souhaité pleine réussite aux coureurs algériens qui concourent dans les différents clubs participant à la 21e édition du tour, afin qu’ils récoltent un maximum de points, d’autant plus que les points comptent au niveau de l’UCI en perspective des compétitions internationales à venir, notamment le championnat du monde de cyclisme qui aura lieu au mois de septembre en Autriche. Il n’a pas non plus omis de remercier les autorités locales et militaires, notamment l’armée nationale populaire, qui ont veillé au bon déroulement de la première étape du tour à Tamanrasset, en mettant les moyens nécessaires au service de la FAC. Ould Ali a encore une fois réitéré l’implication totale du ministère de la Jeunesse et des Sports et son engagement à tout mettre en œuvre pour apporter sa pièce à l’édifice du sport algérien et à l’épanouissement de sa jeunesse à travers l’ensemble du territoire national. Il a adressé ses marques de sympathie et de respect envers les citoyens de la wilaya de Tamanrasset, pour leur hospitalité et leur chaleureux accueil. Le ministre a aussi visité une exposition touristique d’associations locales, au niveau de la place du 1er Novembre, et s’est ensuite rendu au site touristique d’Aïn Chbi.



Mehdi Hamza vainqueur d’étape



Pour revenir à la première étape à proprement dite, elle s’est déroulée dans de bonnes conditions, sous un ciel bleu et une douce chaleur, même s’il y avait un peu de vent. Cela avec la participation de 9 équipes algériennes, 3 sélections étrangères (Syrie, Tunisie, Maroc) et 4 équipes étrangères (Bahrein, France, Espagne, Allemagne) avec un total de 90 cyclistes qui ont pris le départ de cette étape sous forme de circuit fermé de 120 km (8 tours X 15 km). C’est l’algérien Mehdi Abderahmane Hamza de SOVAC NATURA 4 EVER, qui s’est illustré en franchissant le premier la ligne d’arrivée au finish, suite à un sprint fort disputé avec le bulgare Radoslav Konstantinov de Martigues Sport Cycliste, classé second et Yacine Hamza du Groupement Sportif des Pétroliers (GSP), qui s’est pour sa part accaparé la 3e place. Les trois coureurs ayant réalisé le même temps de 2h 48’ 39’’. La photo Finish ayant départagé les trois cyclistes. Mehdi Hamza, vainqueur d’étape a été récompensé donc du maillot jaune du leader du classement général individuel et du maillot vert du meilleur sprinteur. Pour sa part, Yacine Hamza a reçu le maillot blanc du meilleur espoir (U23). Le ministre de la Jeunesse et des Sports a pris part à la cérémonie de remise des maillots au vainqueur de l’étape et aux coureurs qui se sont illustrés et qui ont pris place sur le podium. Rendez-vous demain avec la 2e étape Tlemcen-Sidi Bel-Abbès (160 km).



Défections du Rwanda, de l’Érythrée et de la Bolivie



À noter que trois sélections, qui devaient prendre part au Tour d’Algérie cycliste 2018, ont fait défaillance en dernier lieu. Il s’agit du Rwanda et de l’Érythrée, des habitués du tour, en sus de la Bolivie. Les deux premiers ont manqué à l’appel pour des raisons administratives, au moment où pour la sélection sud-américaine, elle n’a pas effectué le déplacement, car elle ne disposait plus de vélos. Un incendie s’étant déclaré dans le lieu de leur emmagasinement a tout endommagé, a-t-on appris de la bouche des responsables de la FAC.

Mohamed-Amine Azzouz