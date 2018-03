Mondial-2026 : Désignation le 13 juin du pays organisateur

La Fifa a publié lundi les dossiers des deux candidats à l'organisation du Mondial-2026, le Maroc d'un côté et de l'autre un trio Etats-Unis/Canada/Mexique, alors que la désignation du lauréat est prévue pour le 13 juin prochain. Pour sa cinquième campagne et pour cette première phase finale à 48 équipes, le Maroc prévoit de disposer de 12 stades, dont cinq existants seront modernisés. Trois autres stades ultramodernes sont en projet, à l'image du Grand Stade de Casablanca et ses 93.000 places, «enceinte nationale attendue de longue date par les Marocains», selon le dossier de candidature. Le dossier du trio concurrent USA-Canada-Mexique s'appuie sur 23 villes présélectionnées (dont 4 canadiennes et 3 mexicaines), pour 16 villes candidates au final avec des stades d'une capacité moyenne de 68.000 places, «déjà construits et opérationnels». Une commission d'évaluation de la Fifa, composée de cinq personnes, dont les deux secrétaires généraux adjoints, Marco Villiger et l'ex-joueur croate Zvonimir Boban, va désormais se rendre sur place et noter les deux dossiers, avec le pouvoir d'écarter «automatiquement» une candidature si elle l'estime insuffisante. «Je m'occupe de l'évaluation de candidatures depuis plus de 20 ans, à différents postes, et je mets quiconque au défi de trouver une organisation qui organise un processus plus objectif, transparent et juste», a expliqué Gianni Infantino, président de la Fifa, dans un communiqué.