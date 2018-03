Coupe d’Algérie de boxe militaire : 205 pugilistes présents à Béjaïa

Quelque 205 pugilistes ont assisté, à l'école d’application du génie (E.A.G) de Béjaïa, au lancement des éliminatoires de la coupe d’Algérie (2017-2018) militaire de boxe. Les compétiteurs, représentant 18 équipes, issus de toutes les régions militaires, de tous les corps d'armées, écoles et unités de l'armée nationale populaire croiseront les gants durant cinq jours dans dix catégories avec au finale, l'attribution d’une coupe à la formation qui aura glané le plus de médaille. L'événement par-delà son caractère sportif est considéré comme un test d’évaluation de l'état de préparation physique et au combat des diverses unités participantes. Il vise aussi, par ailleurs, à faire émerger, une nouvelle élite de jeunes boxeurs, susceptible de renforcer l’effectif de l’équipe nationale militaire de boxe.