Festival international du Rugby à M’sila : Faire connaître la discipline

Faire connaitre le rugby et échanger les expériences entre ses pratiquants locaux ou étrangers figurent parmi les objectifs de l’organisation du festival international de cette discipline dont le coup d’envoi a été donné dans la capitale de la Hodna. Le président du club sportif de jeunes amateurs de rugby de la wilaya de M’sila, Saïd Ferhat, a indiqué en marge du coup d’envoi de cette compétition au stade de la ville de M’sila que sept équipes masculines et féminines de moins de 15 ans, issues des wilayas de M’sila, d’Oran et de Blida ainsi que deux équipes de la Tunisie prennent part à cette manifestation qui vise également à élever le niveau de l’équipe amateur locale créée en 2008. Ce festival constitue également une opportunité de formation au profit des jeunes qui pratiquent cette discipline sportive, ajoute le même responsable. Le club de sport de jeunes amateurs de rugby de la wilaya de M’sila, initiateur de ce festival incite, selon son président, les jeunes à pratiquer ce sport collectif pour qu’il gagne une popularité. Le programme de ce festival de trois jours comprend des compétitions ouvertes aux moins de 15 ans affiliés à 7 équipes représentant les wilayas participantes (2 équipes pour chacune) en plus de deux équipes de Tunisie, a-t-il fait savoir. Le club sportif de jeunes amateurs de rugby de la wilaya de M’sila est encadré par 50 jeunes, a rappelé M. Ferhat.