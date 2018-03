Grèce : Reprise de la compétition samedi

Le championnat grec de football va reprendre ce week-end après une suspension qui a duré près de trois semaines, a annoncé la Ligue nationale. Le championnat reprendra samedi et dimanche, 31 mars et 1er avril, après avoir été suspendu à la suite de l'irruption, le 11 mars à Thessalonique, sur le terrain, arme à la ceinture, du président du PAOK Salonique, Ivan Savvidis, lors du match entre PAOK et AEK Athènes, a rapporté la Ligue aux médias grecs. D'après les médias, les seize équipes du Championnat se sont mises d'accord pour respecter des mesures préconisées par le vice-ministre des Sports Yiorgos Vassiliadis mercredi dernier, une condition sine qua non pour que le championnat reprenne, selon le gouvernement. Ces mesures comprennent notamment la relégation automatique pour toute équipe impliquée dans des violences à trois reprises dans la même saison, ainsi que des sanctions pour les équipes dont les dirigeants font des déclarations publiques incitant à la violence. Les clubs seront, également, tenus totalement responsables de la sécurité des matches qu'ils organisent, et non la police qui restera à l'écart des stades.