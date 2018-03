Tournoi nord-africain (U15) : regroupement à Blida

L’équipe nationale algérienne de football U15, qui doit participer au tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) à Tlemcen, se trouve en regroupement à Blida, a-t-on appris du directeur de l’administration générale (DAG) de la Fédération algérienne de football (FAF). Drivée par l’entraîneur Hocine Abdelaziz, l'équipe nationale, composée de 26 éléments, se trouve en préparation dans la ville des roses, le centre des équipes nationales étant complet durant cette période, a indiqué Abdelghani Nekkache à la sortie d’une rencontre avec le wali de Tlemcen, Ali Benyaiche, faisant savoir que seuls 23 éléments seront retenus pour le tournoi de Tlemcen. Au début, ils étaient 35 joueurs présélectionnés lors d’un premier regroupement, a-t-il rappelé, tout en confirmant la participation à ces joutes, aux côtés du Maroc, de la Tunisie et de la Libye. D'autre part, le responsable à la FAF a déclaré qu’il se pourrait qu’un léger décalage des dates de la manifestation soit opéré, devant les difficultés rencontrées par la Tunisie et la Libye pour réserver leurs billets de vol.

Le tournoi est prévu pour le moment du 2 au 9 avril, avec des rencontres programmées (deux par jour) pour les 4, 6 et 8 avril au stade Akid-Lotfi «de Tlemcen. Nous seront fixés ces jours-ci», a-t-il souligné. Ce tournoi de l’UNAF permettra aux équipes présentes de préparer la phase éliminatoire de la coupe d’Afrique réservée à cette catégorie prévue en août prochain en Tunisie, a indiqué, pour sa part, Abdelkrim Benaouda, directeur technique adjoint chargé du développement à la fédération. Les rencontres de ce tournoi se dérouleront sous forme de championnat, chaque sélection disputera trois rencontres, à l’issue desquelles le premier sera déclaré vainqueur, a-t-on expliqué, faisant savoir qu’un circuit touristique permettra aux hôtes de la capitale des Zianides de visiter ses principales attractions archéologiques, entre autres. Lors de leur rencontre avec le responsable de l’exécutif, les représentants de la FAF accompagnés de ceux de la ligue de wilaya, ont débattu de l’état de préparation de ce tournoi, a-t-on indiqué, faisant savoir que cette délégation a visité le stade de l’OPOW Akid-Lotfi (lieu des rencontres) et celui des Trois frères Zerga, dont le terrain servira pour les entraînements des équipes nationales participantes à ce tournoi.