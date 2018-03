Match international amical Hier à Graz, Algérie 1 - Iran 2 : Les Algériens en seconde mi-temps

C’était un peu le match de la confirmation après le succès très facile contre la Tanzanie. Pour tous les observateurs, ce match était un peu la référence pour savoir où l’on peut situer le niveau de notre sélection nationale sous la houlette de Madjer. Car, jusqu’ici, nos adversaires étaient largement à notre portée.

L’Iran, un mondialiste, jouera pour tenter lui aussi d’avoir une idée sur le comportement des équipes maghrébines, surtout qu’il aura face à lui au Mondial russe, le Maroc. Par conséquent, après avoir affronté la Tunisie, ils ont désormais une idée sur une autre équipe du Maghreb, l’Algérie. Il faut dire que face à l’Iran, Madjer avait utilisé Ferhat en défense. Ce qui n’a pas donné ses fruits. Dans l’entre-jeu, Boukhenchouche ne sait pas où il doit jouer. En défense, au milieu ou en attaque.

Il avait commis quelques erreurs qui ont permis aux Iraniens de trouver facilement le camp algérien. Pourtant, faut-il le préciser, les nôtres nous ont «bluffé» en adoptant un pressing haut dès le début du match. Ce qui avait gêné les poulains de Queiros dans leur évolution. Cette équipe iranienne était composée de six joueurs évoluant dans le championnat local. Malgré cela, les Iraniens ont profité d’un but raté par Bounedjah à la 10e minute pour renverser la vapeur. Sur le contre assez rapide, les Iraniens, sur un centre de la droite, n’eurent aucune peine pour ouvrir la marque. La défense était incapable d’esquisser le moindre geste. C’est comme du «gruyère». Ce but allait couper les jambes de nos représentants qui n’eurent pas d’occasions à se mettre sous la dent, hormis quelques tentatives par Soudani et Bounedjah. Toutefois, devant une défense très bien regroupée, ils eurent énormément de difficultés pour s’exprimer. Globalement, les Verts sont passés à côté de leur sujet, comme le montre le remplacement de Hanni par Benmoussa à la demi-heure de jeu. On n’a pas été emballé surtout que les Iraniens avaient ajouté un deuxième but par Taremi, à la 19e minute de jeu. En seconde mi-temps, les Algériens reviendront avec de meilleurs arguments, puisque sur un coup franc botté par Benmoussa, Chafaï de la tête réduit le score pour l’Algérie (56’). Deux minutes plus tard, Boukhenchouche, absolument seul, rate l’égalisation. Les Iraniens subissent la pression des Verts. Ils ratèrent quelques opportunités qui méritaient un sort autrement plus beau.

Toutefois, et alors que les choses ont commencé à aller pour le mieux pour les Verts, Madjer fera sortir Mahrez qui faisait jusque-là officie d’organisateur du jeu. Il sera remplacé par le joueur du PAC, El-Mellali (67’). Un changement qui n’a pas été apprécié par Mahrez qui est sorti furieux. Il n’avait pas serré la main à Madjer. Il n’avait pas cessé de vociférer ne comprenant pas son remplacement. Ceci dit, et en dépit de la défaite, les Algériens ont fourni une très bonne deuxième période en ayant une plus grande emprise sur le jeu. On peut même dire, sans fausse modestie, que les Algériens ont mérité de rétablir l’équilibre. Ils avaient réussi à bien «obstruer» les espaces empêchant les Iraniens d’avoir des occasions nettes de scorer.

Les Iraniens ont mal terminé le match par rapport aux camarades de Benmoussa accrédité d’une très bonne prestation. Son entente avec Chafaï a été payante. Du travail attend les Verts.

Il faudra retenir comme référence le second half qui a été de loin meilleur. D’ailleurs, le public algérien présent au stade de Graz avait chanté «One, twoo, three, viva l’Algérie», lorsqu’il avait vu du répondant sur le terrain. Il faut mettre en exergue que les Iraniens n’ont pas été ce foudre de guerre dont certains n’ont cessé de nous le présenter. Avec plus de «grinta» et surtout d’«agressivité dans le jeu, on aurait pu prétendre à mieux. Un teste grosso modo acceptable pour notre sélection nationale.

HAMID G.