Grand Angle : Rampe de lancement

En juin 2017, l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Yémen et l'Égypte ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, arguant un soutien aux groupes islamistes radicaux et une trop grande proximité avec l'Iran. S’en suivit un laborieux bal pour casser l’isolement imposé. Les diplomates qataris avaient effectivement multiplié les contacts internationaux, dans leurs attachés-cases un large éventail d’accords commerciaux, militaires ou technologiques. Cette semaine a vu, dans le même cadre, le déplacement de Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani à Moscou. Vladimir Poutine l’ayant reçu au Kremlin, «pour des discussions centrées sur la Syrie». Cette trame de fond englobe, bien sûr, le sujet essentiel : le renforcement et la dynamisation de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Les communiqués sont axés sur le rôle de la Russie dans le capharnaüm arabe, sans pour autant faire l’impasse sur la série d’accords et de contrats étalés sur la table des négociations.

En janvier dernier, le chef de la mission diplomatique qatari à Moscou, Fahad bin Mohammed Al Attiyah, a déclaré, à l'agence de presse officielle russe TASS, que le Qatar menait des négociations «à un stade avancé» pour acheter des systèmes russes de défense antiaérienne S-400. Après quelques semaines, le même ambassadeur propose aux sociétés russes de prendre part à l'appel d'offres pour une mise en valeur de gisements de gaz au Qatar, au cours des deux prochaines années. La proposition lancée à l’échelle internationale fait tout de même un appel du pied explicite aux entreprises russes chargées du secteur énergétique, entre autres. Le Qatar considère que l'économie russe est «forte et solide», et ouvre sur la même lancée l’investissement dans les secteurs industriel et touristique. Les opérateurs économiques russes trouveront au Qatar un tapis rouge déroulé au parvis de l’industrie pétrolière et gazière, des services et des infrastructures.

Avec ce choix délibéré et mûrement réfléchi, Doha se défait des blocus imposés par certains «pays frères» et se place dans une nouvelle rampe de lancement, cap sur les années 2020.

K. Morsli