Pour avancer sur la voie de la paix : L’ONU invite Palestiniens et Israéliens à prendre des mesures concrètes

L'envoyé de l'ONU au Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a invité, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation dans cette région, Israéliens et Palestiniens, et la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour avancer sur la voie d'une solution juste à deux États, Israël et Palestine, selon un communiqué publié lundi par l'ONU. M. Mladenov, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Proche-Orient, s'exprimait par vidéoconférence depuis El-Qods, devant les membres du Conseil de sécurité. Il a concentré son intervention sur les changements sur le terrain, tout en rappelant que ces derniers ne pouvaient pas être séparés du contexte plus large de l'occupation militaire israélienne du territoire palestinien, des incertitudes concernant la poursuite du processus de paix, et des mesures unilatérales qui sapent ce processus. La résolution 2334 du Conseil de sécurité appelle Israël à cesser immédiatement toutes ses activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé y compris El-Qods-Est, a rappelé le Coordonnateur spécial, qui a répété que, pour les Nations unies, toute activité de colonisation de ce type est considérée comme une violation du droit international et un obstacle majeur à la paix. M. Mladenov a estimé que la poursuite de la colonisation illégale par Israël continue de menacer la viabilité d' une solution à deux Etats et d'éroder les perspectives de paix. La violence et l'incitation à la violence continue de part et d'autre et Israël doit calibrer son recours à la force, a-t-il estimé. La résolution 2334 appelle à la prise de mesures pour inverser la tendance négative menaçant sur le terrain la solution à deux États. M. Mladenov a cité une série de «mesure positives et négatives» en ce sens.