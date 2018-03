Expulsion de diplomates russes : Moscou, « ouvert au dialogue, mais ripostera »

Moscou est disposée à continuer un «travail constructif» avec les États-Unis, mais ne laissera pas «sans réponse sévère» la décision de Washington d’expulser des diplomates russes, a indiqué hier le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov. Commentant la situation liée à la décision des États-Unis, ainsi que de nombreux pays de l'UE d'expulser des diplomates russes, en lien avec «l'affaire Skripal», Serguei Riabkov a déclaré à l'agence Sputnik : «Nous sommes ouverts au travail constructif, nous le continuerons, mais nous ne laisserons pas sans réponse sévère la décision des autorités américaines annoncée hier concernant nos missions diplomatiques.» Il a également fait part de son espoir que la situation actuelle s'améliorerait dans l'avenir. «J'espère toutefois que le bon sens qui, à mon avis, est conservé dans l'attitude envers la Russie, au moins chez certains responsables américains, va tôt ou tard prédominer», a-t-il dit. Selon Riabkov, malgré les tensions actuelles, Moscou ne renonce pas au dialogue. «On a besoin de ce dialogue. Nos Présidents en ont parlé par téléphone il y a quelques jours. Nous ne renonçons pas à ce dialogue et nous allons continuer à communiquer», a t-il précisé. Par ailleurs, le vice-ministre des Affaires étrangères a relaté que ce que l'on entend «de la part des officiels américains, y compris à Washington, ne correspond pas avec les accords qui avaient été passés au plus haut niveau». «Encore une fois, les accusations mensongères à notre égard, les menaces, les tentatives de mettre notre positions sens dessus-dessous ont lieu.

Les États-Unis se présentent comme un joueur irresponsable, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre. Le joueur qui fait des mises sans penser aux conséquences», a-t-il conclu. Pas moins de 16 pays de l'UE, ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine et quelques autres ont décidé d'expulser des diplomates russes en lien avec l'affaire Skripal». Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission de Russie auprès de l'Onu.

Le consulat général russe à Seattle sera fermé. L'expulsion des diplomates russes est «un pas inamical, Moscou y répondra en conséquence», a déclaré lundi le ministère russe des Affaires étrangères.

Un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, Serguei Skripal, et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, «sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations», notent les autorités russes. Londres a ensuite procédé à l'expulsion de 23 diplomates russes du Royaume-Uni.