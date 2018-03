Sahara Occidental : Le parlement Baléare réaffirme son soutien au front Polisario

Le parlement des Baléares a approuvé, hier à l'unanimité de ses groupes politiques, une déclaration institutionnelle dans laquelle il a réaffirmé son soutien au Front Polisario, le représentant «unique et légitime» du peuple sahraoui, à l’occasion du 42e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

Le parlement des Baléares a souligné, dans son texte, qu’«aujourd'hui, plus que jamais, le peuple sahraoui continue à lutter pour ses droits légitimes à l'autodétermination et à l'indépendance», tout en rejetant «l'occupation marocaine, la répression et le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental». La déclaration institutionnelle approuvée par le parlement Baléare prie instamment les Nations unies à promouvoir «sans plus tarder» une solution pour obtenir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui par la tenue d'un «référendum libre et transparent comme aboutissement au processus de décolonisation inachevé». Elle demande par ailleurs d’élargir les compétences de la Mission des nations unies pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO) à la surveillance des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, «des compétences reconnues en vertu du droit international humanitaire en ce qui concerne les territoires en cours de décolonisation et sous occupation étrangère». En outre, le parlement des Baléares «exige du Maroc de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques sahraouis et la cessation des violations des droits de l'homme dans les prisons et dans les territoires occupés du Sahara occidental». Par ailleurs, le parlement Baléare demande également au gouvernement espagnol d'accorder le statut diplomatique à la représentation du Front Polisario en Espagne, de reconnaître la République arabe sahraouie et démocratique et de promouvoir les initiatives politiques nécessaires, pour parvenir à l'autodétermination du peuple sahraoui sur la base de la résolution 690 du Conseil de sécurité, approuvé en 1991. Dans sa déclaration institutionnelle, le parlement Baléare encourage les citoyens et les institutions à «accompagner le peuple sahraoui dans sa lutte pour une paix juste», et à «intensifier les actions de solidarité».

De nombreuses institutions parlementaires espagnoles et de conseils municipaux ont réitéré leur soutien à la cause sahraouie en demandant au gouvernement espagnol, à l’Union européenne et à toute la communauté internationale de veiller au respect et à l’application des résolutions internationales devant aboutir à la tenue d’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui qui lui permettra de décider librement et démocratiquement de son avenir. De multiples actions de solidarité sont organisées régulièrement par le mouvement espagnol solidaire avec la population sahraouie pour la soutenir et lui venir en aide sachant que ce peuple contraint à l’exil depuis plus de 42 ans, dépend entièrement des aides humanitaires étrangères.