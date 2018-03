Le chiffre du jour, BAD/ Croissance économique en Afrique du nord : 5% en 2018 et 4,6 % en 2019

Les prévisions de croissance des économies de l’Afrique du Nord s’annoncent positives pour 2018 et 2019.

Selon les « Perspectives économiques en Afrique » publiées par la Banque africaine de développement, les taux de croissance dans cette région du continent devraient rester positifs avec 5 % en 2018 et 4,6 % en 2019 grâce notamment aux réformes engagées dans l’ensemble des pays nord-africains.

La croissance de la région Afrique du Nord est nourrie principalement par le secteur réel, dont de nouveaux secteurs à haute valeur ajoutée comme l’électronique et la mécanique, ainsi que par la consommation privée et publique, précise le rapport de la BAD.