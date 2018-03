« Prix Mohamed Dib » : Une cinquantaine d’œuvres en lice

Une cinquantaine d'œuvres littéraires écrites en français, arabe et en amazigh sont en lice pour le «Prix littéraire Mohamed Dib» 2017/2018, annonce l'association culturelle «La grande maison» sur son site internet. 18 romans en arabe, 32 en française et dix en amazigh, édités entre janvier 2016 et février 2018, ont été soumis par une trentaine de maisons d'édition.

Entre autres romans proposés en langue arabe, la Pluie écrit ses mémoires, de Merzak Bektache, lauréat du «Grand Prix Assia Djebbar» du roman 2017, le Miel amer, de Djilali Ililia, Moula El-Hayra, de Smaïl Yabrir, le Gardien du parc, de Nedjmeddine Sidi Othmane, la Danse de la lune, d’Abdelkader Bouderba, en plus du recueil de nouvelles, Et d'autres choses ennuyeuses, d’Amina Cheikh, entre autres.

Dix publications en langue amazighe ont également été retenues par les organisateurs du prix, à l'image d’Adrar Ay Uccen (La montagne du loup), de Hacen Halloune, Asebbagh (Le peintre), de Hocine Louni, Tamacahut Taneggarut (Le dernier conte), de Lynda Koudache, lauréate du «Grand Prix Assia Djebar du roman» 2016. Le comité de la 5e édition du prix a reçu 32 œuvres littéraires écrites en langue française, dont 1994, d’Adlène Meddi, Hiziya princesse d'amour des Ziban, de Lezhari Labter, Cubaniya, de Jaoudet Gassouma, le Fils à maman ou la voix du sang, de Nadjib Stambouli, l'Enfant de l'œuf, d’Amin Zaoui, les Galants de nuit, de Dalila Azzi, l'Année miraculeuse, de Mohamed Magani, ou encore le Roman des Pov'Cheveux, de Lynda Chouiten.

Décerné par l'association «La grande maison», et créé en 2001, le «Prix littéraire Mohamed Dib» vise à promouvoir la littérature algérienne. Le «Prix littéraire Mohamed Dib» a été attribué pour la première fois en 2003.