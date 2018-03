La Commissaire aux infrastructures et énergie de l’Union africaine : Répondre aux demandes croissantes de la population

Le Commissaire aux infrastructures et énergie de la commission de l’Union africaine, Amani Abou-Zeid, a annoncé, hier à Alger, que 600 millions d’Africains n’ont pas accès à l’énergie et ses dérivés. Dans une déclaration à la presse en marge de l’atelier régional de formation sur la collecte de données statistiques énergétiques et l’efficacité énergétique du secteur résidentiel en Afrique, qui se déroule jusqu’au 29 mars, la même responsable a ajouté que le continent africain est riche en ressources énergétiques qui ne sont pas exploitées rationnellement. Après avoir rappelé que le secteur a une importance majeure, elle a fait état de la nécessité «de déployer tous les efforts pour pallier ce déficit énergétique extrêmement important dans nos pays en voie d’industrialisation et pour répondre aux demandes croissantes de la population africaine qui doublera dans les 20 ou 25 ans à venir». C’est pourquoi, il faut passer à l’exploitation des ressources énergétiques pour répondre aux impératifs de développement, que se soit au niveau des ménages ou de l’industrialisation. Pour la même responsable, «aucun effort n’a été épargné pour reprendre des données correctement collectées et validées de toutes les sources primaires et secondaires, afin d’offrir une couverture aussi complète que possible des différents pays, et partant des régions et du continent dans son ensemble. Des explications détaillées concernant la stratégie et les techniques utilisées dans l’assemblage de cette base de données sont fournies dans deux publications parallèles à ce rapport, le premier concerne la stratégie de création du système africain d’information énergétique et la base de données, le deuxième concerne le rapport de mission sur le statut des bases de données énergétiques en Afrique.

Lors de son intervention, la représentante de l’Agence internationale de l’énergie, Roberta Quadrelli a mis l’accent sur la recherche d’opportunités pour coopérer à l’échelle régionale tout en essayant de favoriser une meilleure approche qui servira l’AFREC à long terme. Les statistiques énergétiques africaines de l’AFREC sont une collection complète de données sur la production, la consommation, les importations et exportations des ressources énergétiques.



Excellentes relations multilatérales



La commissaire en charge des infrastructures et de l'énergie de la Commission de l'Union Africaine, Amani Abou Zeid, a mis l'accent sur l'importance de l'appui et du soutien de l'Algérie aux activités de l'organisation dans le domaine de l'énergie, a indiqué le ministère de l'Energie dans un communiqué. Mme Abou Zeid qui s'exprimait lors d'une audience que lui a accordée le ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni, a également salué le soutien accordé par l'Algérie à la Commission africaine de l'énergie (AFREC), dont le siège est à Alger depuis 2008, a précisé la même source. Elle a plaidé aussi pour le renforcement de la coopération interafricaine qui vient d'être consolidée par la signature de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale (ZLEC), signé le 21 mars courant à Kigali (Rwanda). De son côté, M. Guitouni a fait part de son intérêt pour la poursuite de la concertation et les échanges de vue sur les moyens de renforcer les domaines de coopération pour le bénéfice mutuel, tout en exprimant la disponibilité de l'Algérie à accorder tout l'appui et l'assistance technique à l'AFREC, a ajouté la même source.

Il a, à cet effet, rappelé que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a joué un rôle actif dans la création de cette Commission lors de la 37e Conférence du sommet des chefs d'Etat et de gouvernements de l'OUA à Lusaka (Zambie) en juillet 2001, au cours de laquelle il a été décidé que son siège soit établi à Alger. Les entretiens ont porté sur l'état des relations entre l'Union africaine et l'Algérie dans le domaine de l'énergie notamment en matière d'appui et d'assistance technique, a précisé le communiqué. La commissaire a aussi déclaré à l'issue d'une audience accordée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Hassan Marmouri, Mme Abou Zeid a salué l'excellence des relations multilatérales entre l'Algérie et l'Union africaine dans divers domaines, soulignant sa disponibilité à œuvrer au renforcement et au développement de ce partenariat, notamment dans le domaine du tourisme». Abordant la réalité du tourisme dans le continent africain, la responsable à l'UA a estimé que l'Afrique, en dépit des atouts et potentialités touristiques exceptionnelles qui la distingue des autres continents, continue encore à avoir un rôle secondaire sur le marché mondial, soulignant la nécessité de la conjugaison des efforts des différents pays africains pour parvenir aux solutions à même de booster la dynamique touristique dans le continent. Elle a évoqué, dans ce sens, certaines entraves au développement du secteur dont le manque de la communication touristique, notamment l'exploitation et l'utilisation des moyens et techniques modernes de l'information et de la communication pour la promotion des destinations africaines. Par ailleurs, la commissaire de l'UA a adressé à M. Mermouri une invitation à prendre part à la 1re Conférence ministérielle africaine du tourisme prévue au Zimbabwe afin de contribuer à la mise en place d'une stratégie touristique des pays africains permettant au continent d'occuper une place privilégiée.

Pour sa part, le ministre du Tourisme, M. Mermouri a accueilli avec satisfaction toutes les propositions formulées par la responsable de l'Union pour la relance du tourisme en Afrique, réitérant la disposition de l'Algérie à renforcer les liens de coopération avec cette organisation dans le cadre de la coopération multilatérale, afin de redynamiser le secteur du tourisme et de l'artisanat, aussi bien en Afrique qu'en Algérie.

Soulignant en outre la nécessité d'œuvrer à être au diapason des développements enregistrés dans le monde, le ministre a exprimé la disponibilité de l'Algérie à partager son expérience en matière de tourisme, notamment en termes de bases de données et de statistiques. A l'issue de cette audience, les deux parties ont convenu de la nécessité de la coopération afin de relancer le secteur touristique dans le continent africain et d'œuvrer ensemble pour surmonter les obstacles et changer l'image de l'Afrique dans le monde.

Hichem Hamza et Agence