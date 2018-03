Lors de sa conférence à l’école Supérieure algérienne des affaires : De Villepin défend sa parole pour la paix

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre sous Chirac et chef de la diplomatie française, a conclu sa conférence «Réconcilier les silences : donner sa parole pour la paix», donnée hier à l’École supérieure algérienne des affaires, en se référant à Vénus Khoury-Ghata, qui, a-t-il dit, dans sa quête de concilier l’arabe et le français, nous a appris que «les mots étaient des loups : je crois que le temps est venu de les apprivoiser». Mais à écouter Dominique de Villepin, nul doute pourtant que ce diplomate et homme au long parcours politique, comme il se définit lui-même, maîtrise parfaitement l’usage des mots.

L’exercice auquel il s’est donné hier en est du reste une parfaite démonstration. L’assistance aura ainsi eu du mal à faire la part entre l’homme politique, et l’écrivain qu’il est à la fois. Les mots, subtilement choisis pour porter ses messages, reflètent sa double casquette de fin diplomate, et d’écrivain passionné d’histoire et de poésie. Tout au long de sa conférence, l’homme politique aura ainsi emprunté à l’écrivain, les mots les plus forts pour exprimer ses opinions sur nombre de questions qui intéressent, d’une part, la France et l’Algérie, et d’autre part, la France, l’Algérie et le reste du monde. Avec la liberté de pensée que procure la caquette d’écrivain, Dominique de Villepin aura évoqué, sans l’obligation de réserve qui astreint tout diplomate en poste, tous les sujets de l’actualité. Avec la minutie d’un auteur qui au fil des pages construit sa trame, il a structuré sa conférence de manière à ce que l’assistance ne relâche pas son attention et le suive dans la progression de ses idées-propositions. Ainsi, il commencera par placer la thématique de son intervention dans son contexte politique : «Il y a moins de quatre mois, Emmanuel Macron a effectué son premier déplacement présidentiel à Alger, pour réaffirmer la vivacité des liens entre nos deux pays et détailler un certain nombre de propositions. Je salue sa démarche, mêlant franchise, ambition et apaisement, au contact des autorités politiques et de la société civile, notamment la jeunesse.

Sa volonté s’est affichée clairement : aller de l’avant sans fuir les responsabilités qui incombent à chacun.» Et au conférencier de poursuivre : «Parmi les sujets évoqués, je retiens l’importance accordée à la stabilité régionale, en particulier en Libye et au Sahel, et la nécessité de consolider les relations économiques entre la France et l’Algérie, avec la création d’un fonds d’investissement conjoint. Sur le plan historique et mémoriel, le Président s’est montré résolu à de vraies avancées, rejoignant le candidat qui, en février 2017, avait osé des mots très forts pour qualifier l’histoire de la colonisation.»

Tous ces sujets évoqués lors des déplacements du président français seront repris par Dominique de Villepin. Il veillera néanmoins à leur donner sa propre lecture, et envisagera, pour leur prise en charge, d’autres propositions en vue de tourner définitivement la page. Pour ce faire, il osera briser les silences qui les entourent, et ce pour différentes raisons. «J’ai consacré une part importante de ma vie à la parole, à la parole politique, à la parole littéraire, à la parole cherchant à faire surgir l’histoire, parce que je croyais à cette nécessité d’arracher la parole au silence», a-t-il affirmé.



« Avec la colonisation, nous avons trahi nos valeurs »



Son approche sera-t-elle payante ? La question est posée. Il n’en reste pas moins qu’il y a lieu de lui reconnaître ce courage politique, qui fait défaut chez de nombreux hommes politiques français d’aller à l’origine du contentieux historique algéro-français. Ainsi, dit Dominique de Villepin, «par essence, la domination coloniale a créé un fossé entre la France et l’Algérie, qu’il est à présent difficile de combler», car, selon lui, «depuis 1830, cette relation est tissée d’ambiguïtés, faite d’occasions manquées, de rapprochements avortés et de bifurcations».

Et de s’interroger : «Comment imaginer qu’une histoire d’amour puisse résulter de l’exercice de la violence ? Dès le départ, l’union entre la France et l’Algérie avait tout d’un mariage forcé», a-t-il estimé. Pour le conférencier, il est clair qu’«avec la colonisation, nous (les Français, ndlr) avons trahi nos valeurs». Toutefois, selon lui, «l’heure est à l’apaisement sur la colonisation», et qu’«Algériens et Français, nous devons regarder les choses en face, pour pouvoir rêver d’une relation apaisée qui soit à la hauteur de notre histoire». Et à M. de Villepin d’expliciter sa vision en déclarant qu’«aujourd’hui, nous n’avons pas besoin de bavardages ou de mots creux sur la mémoire coloniale, nous avons besoin de paroles claires et fortes, qui aient un sens plus de cinquante ans après le face-à-face».



Des paroles claires et fortes



Pour ce faire, il suppose qu’il serait utile «de se doter d’une institution pour accueillir les témoignages d’une génération qui est en train de disparaître et d’emporter avec elle la part vivante de cette mémoire».

L’ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères ne se limitera pas dans sa conférence à évoquer la question mémorielle. Il débordera sur d’autres questions, certes en rapport avec le thème de sa conférence, mais qui donnent aussi à penser que le conférencier a voulu délivrer, à l’occasion de sa visite à Alger, d’autres messages.

Ainsi, sa vison — dénuée d’arrière-pensées (?) — sur la place de l’Algérie, la lutte contre le terrorisme, la relance de l’UMA, la recherche de l’apaisement des conflits qui rongent le Sahel et le Moyen-Orient, a été très suggestive. Estimant que «l’heure est au retour de la parole algérienne, à la sortie progressive du silence», Villepin, qui indique que «l’Algérie a son rôle à jouer, notamment en tant que puissance stabilisatrice», ce qu’elle a «prouvé en Afrique», estime néanmoins qu’«il faut que la voix de l’Algérie, cette voix singulière du refus de la guerre et du refus de l’ingérence, porte de nouveau dans le monde arabe».

Selon lui, «on a besoin d’entendre l’Algérie sur la Libye, sur le Yémen, mais aussi sur la question syrienne».

À charge pour la diplomatie algérienne de rappeler au conférencier que sur ces questions, la voix de l’Algérie n’a jamais été inaudible et qu’elle a toujours préconisé, pour la résolution de ces conflits, la voie de la solution politique.

Pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, l’ancien diplomate et écrivain rappelle, à juste titre, que «l’Algérie est aujourd’hui un partenaire essentiel pour lutter contre ce fléau, dont l’ampleur est globale», et que cette lutte nécessite des moyens considérables, à la fois humains et politiques, une coordination des forces du renseignement, des forces spéciales, des forces de réaction rapide et des forces de police, et exige également une plus grande coopération à l’échelle internationale, qui sache dépasser les clivages.



Une structure mondiale de lutte contre le terrorisme



Pour une plus grande efficacité, il estime nécessaire la création d’une «véritable structure mondiale de lutte contre le terrorisme, mobilisant la Russie et les États-Unis, avec l’horizon d’y intégrer la Chine et l’Inde, et facilitant à la fois le partage d’informations et l’interopérabilité», car, selon lui, «la plus grande erreur que nous puissions faire serait de baisser la garde». Dans ce sens, il ira même jusqu’à imaginer la stratégie de lutte qui sera établi sur trois axes prioritaires. S’agissant du monde arabe, il estime que ce sujet «nécessite un engagement fort, car un monde arabe divisé est un monde arabe faible, incapable de peser dans le monde et de faire valoir sa vision positive et résolument moderne de l’islam et de ses valeurs». Pour ce qui est des tensions entre l’Iran et l’Arabie saoudite, il estime que la réalisation de son idée de «créer une CECA du pétrole et du gaz, réunissant notamment ces deux pays autour d’intérêts économiques communs (…), serait incontestablement le point de départ d’une paix durable dans la région». De même que de son point de vue, «la relance de l’UMA pourrait constituer un axe central d’une réconciliation algéro-marocaine, alors que le manque à gagner pour les pays du Maghreb du fait de l’absence d’union économique est estimé à au moins deux milliards de dollars par an pour la région».

Le conférencier proposera également la mise en place d’un grand projet de partenariat entre l’Europe, le Maghreb et l’Afrique, partenariat à la fois politique, économique et culturel entre les deux rives de la Méditerranée, dont l’Algérie serait nécessairement un pays pivot. Autre proposition à même selon lui de désamorcer les «tensions au Sahara occidental», serait de créer «un forum resserré de type 2+2 réunissant l’Algérie et le Maroc, d’un côté, France et Espagne, de l’autre». Sans quoi, met-il en garde, «l’enracinement d’un conflit politique pourrait laisser le champ libre à la radicalisation d’une nouvelle génération sahraouie ayant grandi dans les camps de réfugiés, ce qui constituerait à terme un risque terroriste accru au niveau régional».

Cet alignement sur une des nombreuses contre-vérités véhiculées pour délégitimer la lutte du peuple sahraoui est pour le moins surprenant de la part d’un homme qui défend la paix et reconnaît les conséquences de la colonisation sur les relations entre les peuples.

Nadia Kerraz

--------------///////////////////

M. Yousfi et De Villepin évoquent le partenariat industriel

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, s'est entretenu, hier à Alger, avec l'ancien Premier ministre français, M. Dominique De Villepin, avec lequel il a évoqué l'évolution de l'économie algérienne et le partenariat algéro-français, particulièrement dans le secteur industriel, a indiqué un communiqué du ministère. À cet égard, M. Yousfi a relevé les réalisations du secteur qui, a-t-il affirmé, «connaît un rythme de développement soutenu, ces dernières années», souligne la même source. Les deux parties ont également abordé les perspectives de développement dans le domaine de l'industrie avec les entreprises françaises, dont l'agroalimentaire, la mécanique, la sidérurgie et la pharmacie. «Les perspectives de développement de ces partenariats existent, et nous avons évoqué la possibilité d'entreprendre des actions afin de favoriser ces partenariats entre les opérateurs algériens et français», a affirmé M. Yousfi, à l'issue de cette audience. De son côté, M. De Villepin a salué les initiatives déjà entreprises de part et d'autre, qui tendent «à favoriser les relations économiques entre les deux pays, tant au niveau des grandes entreprises que des PME», alors que l'accent a aussi été mis particulièrement sur les aspects de la formation. «Je crois qu'il y a aujourd'hui un nouvel esprit qui joue en faveur des relations entre nos deux pays qu'il faut encourager», a déclaré M. De Villepin. L'ancien Premier ministre français a également relevé cette volonté, de part et d'autre, d'être attentifs aux besoins des deux économies et des entrepreneurs algériens et français en favorisant «tout ce qui peut permettre de développer cette confiance indispensable», rapporte le communiqué. (APS)



Le Gouverneur de la Banque d’Algérie s’entretient avec De Villepin

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, a reçu, hier à Alger, M. Dominique De Villepin, ancien Premier ministre français, a indiqué un communiqué de la Banque d'Algérie. L’entretien a porté sur les enjeux et défis économiques et financiers dans un contexte économique et financier mondial, d’après-crise, encore fragile, note la même source. L’entrevue a également été l’occasion, pour le Gouverneur de la Banque d’Algérie, d’exposer la situation et les perspectives de l’économie algérienne, «marquée par la faiblesse durable du prix du pétrole et l’adoption de politiques et de réformes visant à diversifier l’économie et à ancrer une croissance soutenue et inclusive», précise le communiqué. Les principales réformes, dans la sphère monétaire et financière, ont également été soulignées. De son côté, M. De Villepin a mis l’accent «sur le potentiel dont dispose l’Algérie pour mener à bien son ambitieux programme de réformes, et sur les opportunités de renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays dans tous les domaines du développement économique et financier», ajoute le communiqué. (APS)