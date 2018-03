Sacrifice des martyrs : Toujours vivace

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé, hier à Bechar, que le sacrifice suprême des martyrs demeure toujours vivace et appelle à rester fidèles à leurs idéaux. «Le sacrifice suprême des martyrs demeure toujours vivace et nous devons être continuellement fidèles aux idéaux pour lesquels ces martyrs, femmes et hommes, sont tombés en héros au champ de bataille pour la liberté du peuple et du pays», a indiqué le ministre, lors de son allocution à l’occasion de la commémoration du 58e anniversaire de la mort les armes à la main du colonel Lotfi, de son adjoint le commandant Farradj et des djounoud Ahmed Brik, et Zaoui Ahmed, au cours de la bataille de Djebel-Bechar, le 27 mars 1960. Présidant la cérémonie de recueillement à la mémoire de ces martyrs de la Révolution du 1er Novembre 1954, M. Zitouni a aussi mis en exergue le rôle du colonel Lotfi dans l’organisation politico-militaire de la zone 8, de la Wilaya V historique, de même qu’à la tête de cette dernière structure du commandement de l’Armée de libération nationale (ALN). La cérémonie, qui a eu lieu au site même de cette bataille marquante de l’une des plus importantes phases de la lutte armée du peuple dans le sud-ouest du pays, a été marquée par une forte présence d’anciens cadres politico-militaires de la Wilaya V historique, des familles des quatre martyrs, de responsables de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), de représentant du mouvement associatif local et de citoyens. Une imposante exposition de documents photographiques et de coupures de presse relatant le déroulement de la bataille de «Djebel Bechar», en plus des différents témoignages de moudjahidine sur la vie et le parcours politique et militaire du colonel Lotfi, a été organisée à l’occasion et visitée par le membre du gouvernement. Au terme de sa visite dans la wilaya, le ministre des Moudjahidine a tenu une rencontre avec les moudjahidine de la région au siège de la wilaya.