Mars, Mois des Chouhada, célébré par notre Forum de la Mémoire : Une stèle dans nos cœurs

On ne connaît pas celui qui a fait ce sublime constat. Celui qui met en exergue les vaillants fils d’Algérie tombés au champ d’honneur au mois de mars. Un mois durant lequel nous commémorons le souvenir de nombre de nos héros. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaâl Echahid, a organisé, hier, une conférence historique sur le mois de mars baptisé «Mois des chouhada».

La liste est longue, mais qu’il nous soit permis de citer les colonels de l’ALN, Mustapha Ben Boulaïd, Lotfi, Amirouche, Si El-Haoues, Larbi Ben Mhidi, Ali Mellah, les commandants Si Lakhdar, Ferradj, Si Zaghloul, les deux écrivains Réda Houhou, Mouloud Feraoun et l’avocat Ali Boumendjel.

Mostefa Ben Boulaïd, le premier chef de la Wilaya I des Aurès est mort le 22 mars 1956 dans l’explosion d’un poste radio piégé parachuté par l’armée française. Le père du roman algérien en langue arabe et dramaturge engagé dans le combat pour l’émancipation de sa société et la liberté de son peuple, Ahmed Réda Houhou est assassiné le 29 mars 1956. Larbi Ben M’hidi est assassiné par Aussaresses dans la nuit du 3 au 4 mars 1957, pendu dans une ferme située au bord de la route nationale 1 reliant Alger à Blida, exécuté sur ordre du général Massu, commandant des parachutistes chargés de la répression dans Alger, qui ne voulait pas d’un procès qui aurait tourné à l’avantage du chahid. Bien après l’indépendance, Aussaresses confirma l’avoir pendu sur ordre et avoir maquillé l’exécution en suicide, avec l’accord des magistrats civils. Le 23 mars 1957 à 13 h 15, l’avocat engagé, l’humaniste, le conseiller technique de Abane Ramdane et membre du collectif de défense des militants du FLN est jeté du 5e étage d’un immeuble d’El Biar, après 43 jours de torture sous les ordres d’Aussaresses. Le 5 mars 1958, surnommé le «Faucon de djebel Zbarbar», le commandant Si-Lakhdar tombe au champ d’honneur, lors d’un accrochage avec l’armée coloniale, à Djebel Boulegroune, un vaste massif forestier, situé à l’intérieur de la commune de Djouab. Une année plus tard, le 29 mars 1959, tombaient au champ d’honneur le colonel Amirouche, commandant de la Wilaya III et le colonel Si El Haoues dans un accrochage au djebel Thameur, au sud de Boussaâda, alors qu’ils étaient en route vers Tunis pour y rencontrer le GPRA. Le 27 mars 1960, le colonel Lotfi et le commandant Ferradj luttèrent jusqu’au dernier souffle, leurs corps furent exposés sur la place publique puis enterrés à la cimetière de Béchar. Le 15 mars 1962 à Alger, à quatre jours seulement de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu qui mettait fin à huit années de guerre en Algérie, Mouloud Feraoun a été assassiné par l’OAS (Organisation armée secrète). Ce jour-là, un commando de l’organisation paramilitaire d’extrême droite fait irruption en pleine réunion et exécute Mouloud Feraoun en même temps que 5 autres inspecteurs des centres sociaux, algériens et français : les instituteurs Ali Hamoutène, Max Marchand, Robert Eymard, Salah Ould Aoudia et Marcel Basset. Le 14 mars 1962, quelques jours... avant le cessez-le-feu, le commandant Zaghloul né Adda Benaouda, tombe au champ d'honneur. Le forum de la Mémoire d’El Moudjahid, est revenu, hier sur le parcours des deux colonels de l’ALN morts pour l’Algérie au mois de mars, en l’occurrence le colonel Lotfi, et le colonel Ali Mellah. Leurs amis et compagnons d’armes les ont ressuscité l’espace d’une matinée. C’est avec beaucoup d’émotion que le moudjahid Hocine Senoussi, a évoqué le souvenir de Lotfi (de son vrai nom Benali Boudghène). Cet élégant et beau jeune homme était un aristocrate de cœur et de vertu. Il avait rejoint les rangs de l’ALN au mois d’octobre 1955. Il n’avait alors que 22 ans. Le commandant Jaber l’a pris avec lui comme secrétaire, puis l’a chargé de constituer et de diriger le fameux commando de Tlemcen. Il s’était alors distingué en menant des actions d’éclat. Reçu par le colonel Boussouf, chef de la Wilaya VI il se propose de commander la zone 8. Il se révèle un commandant aux grandes aptitudes. Au mois de mai 1958, il est promu au grade de colonel et chef de la Wilaya. Il n’avait que 25 ans.

En 1959, il assiste, à Tunis, à la réunion des 10 colonels. Une réunion qui avait duré 100 jours. Il estimait que la place des chefs était à l’intérieur du pays. Il fut le premier a appliquer cette proposition. Le 27 mars 1960 dans le Djebel Béchar, près de la frontière marocaine, accompagné de son adjoint, le commandant Farradj et de deux moudjahidine, le petit groupe est repéré et attaqué par l’aviation de l’armée française. L’histoire du colonel Ali Mellah, n’est pas différente. Racontée par Abderahmane Chaib, celui que l’on surnommait Si Cherif, est revenu cette semaine, pour nous rappeler le sacrifice pour une Algérie unie et unifiée. Ce natif de Kabylie est mort au sud algérien. Militant du PPA, il a participé au déclenchement de la guerre de Libération du 1er-Novembre 1954. Il dirigea les troupes de l'ALN, au printemps 1955 dans la région Bou Saâda-Djelfa. Délégué de la zone Sud au congrès de la Soummam, Ali Mellah est désigné membre du CNRA chargé de la Wilaya VI. Le 31 mars 1957, il meurt en chahid, il laissera derrière lui, un enfant, qui a gardé le souvenir d’un père venu l’embrasser, les larmes aux yeux, et partir pour ne jamais revenir. Car il avait choisi, comme un million et demi de chouhada, le sacrifice suprême. Pour un seul objectif. Celui de libérer la patrie du joug colonial. Gloire à nos martyrs.

Nora Chergui