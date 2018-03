Premier anniversaire de l'émission «El Salil» du MDN : Trait d’union avec le citoyen

L'émission El Salil (l'héritier) du ministère de la Défense nationale (MDN), a célébré hier sa première année d'existence au siège de la Radio nationale, avec pour but de consacrer le rapprochement entre l'institution militaire et le citoyen. «C'est une émission qui traite de divers sujets intéressant l'institution militaire et la société algérienne», a assuré le responsable de cette émission radiophonique, le commandant Toufik Slimani. Il a ajouté que l'objectif de cette émission était de consacrer le rapprochement entre l'administration (militaire) et le citoyen et de promouvoir la communication directe et indirecte de l'Armée nationale populaire, relevant que c'est autant de missions auxquelles le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), accorde un intérêt particulier, à travers ses sorties sur le terrain. Cette émission bimensuelle, organisée en collaboration avec la radio algérienne, est diffusée le mardi à partir de 16h sur les ondes de la chaine I et l'ensemble des radios locales.

Le commandant Slimani a indiqué que beaucoup de personnes interagissaient avec l'émission El Salil, notamment sur sa page facebook, quand il aborde un sujet ayant une relation direct avec le citoyen comme le service national ou l'intervention de l'armée pour désenclaver une région lors d'un sinistre. Pour sa part, le directeur de la

Chaine I, Mohamed Zakaria Zebda, s'est félicité de la diffusion durant une année de cette émission au sein de cette radio, qui a été déjà en 1956 la voix officielle de la révolution algérienne.

De son côté, l'enseignant en sciences de la communication à l'université d'Alger, Amar Abderahman a indiqué qu'un «réel pont» a été créé et un «grand rapprochement» a été opéré par l'institution militaire avec le citoyen, notamment les jeunes à travers sa communication, dont cette émission El Salil. (APS)