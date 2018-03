Coordination sécuritaire africaine : Afripol, un rôle efficient

L'inspecteur général de la police angolaise et président de l'Organisation des chefs de police de l'Afrique australe (SARPCCO), Alfredo Eduardo Manuel Mingas, a mis en avant, hier à Alger, le rôle efficient du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) dans la promotion de la coopération et la coordination sécuritaires en matière de lutte contre la criminalité.

Lors d'une réunion de concertation au siège d'Afripol, entre le directeur général de la Sûreté nationale et président de l'Assemblée générale d'Afripol, le général-major Abdelghani Hamel et les directeurs de police des Etats d'Afrique du Nord, à laquelle il a pris part en tant qu'invité d'honneur, l'inspecteur général de la police angolaise et président de la SARPCCO a mis en avant «le rôle efficient d'Afripol dans la promotion de la coopération et la coordination sécuritaires en matière de lutte contre la criminalité et la protection des personnes et des biens», a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le responsable angolais a salué «l'expérience et le professionnalisme de la Police algérienne et les succès réalisés aux niveaux régional et international», a ajouté la même source. Par ailleurs, M. Mingas et la délégation l'accompagnant ont visité le Laboratoire central de la police scientifique et technique où ils ont suivi un exposé sur les moyens et les techniques de pointe utilisés par les experts de la police scientifique et technique à la Sûreté nationale. Le responsable angolais a également visité différents services et départements du Laboratoire, notamment le département de biologie ADN et celui du système automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS), où il a reçu des explications sur les domaines d'exploitation des moyens et équipements technologiques modernes.

Il a, à cette occasion, salué «le professionnalisme et l'expertise des éléments de la police algérienne dans le domaine de la police scientifique et technique». (APS)