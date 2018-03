Tamanrasset : Reddition d’un terroriste

Un terroriste, en possession d'un pistolet mitrailleur, d'un chargeur garni et d'un moyen de communication, s'est rendu lundi aux autorités militaires à Tamanrasset, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les unités de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, le 26 mars 2018 aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire), en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur garni et un moyen de communication», précise la même source.

Il s'agit de «S. Sidi Mohamed» dit «Yousef», qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, tandis qu'un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté par un détachement de l'ANP à Djelfa (1re RM), ajoute-t-on. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté huit narcotrafiquants, à Tlemcen et Relizane (2e RM) en possession de 120 kilogrammes de kif traité et 1.232 comprimés psychotropes».

En outre, un détachement de l'ANP «a intercepté à Bordj Badji Mokhtar (6e RM) 4.200 litres de carburant destiné à la contrebande, tandis que 216 unités de différentes boissons ont été saisies à Biskra (4e RM)». D'autre, part, «35 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar, Mila, Tlemcen et Tamanrasset», conclut le communiqué.