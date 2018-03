Clôture du salon national de l’emploi : Promouvoir la qualité et l’efficacité

Évènement incontournable qui suscite de plus en plus l’engouement des milliers de jeunes en quête d’opportunités pour accéder au monde de travail, le Salon national de l’emploi, qui a ouvert ses portes le 21 mars 2018, a pris fin hier au Palais des expositions, aux Pins maritimes, à Alger.

La cérémonie de clôture du «SALEM-2018» a été marquée par la remise de deux prix au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ainsi qu’une lettre de remerciement et de reconnaissance adressée au Chef de l’Etat pour ses énormes efforts consentis pour la jeunesse algérienne.

Cette rencontre, rehaussée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, a été également l’occasion de la signature de deux conventions-cadre ; la première entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et la seconde entre le ministère du Travail et celui de la Justice.

Il a été procédé également à l’émargement de deux conventions entre l’Anem et Global Group Algérie et entre ce même groupe et l’entreprise coréenne GDH, spécialisée dans l’accompagnement et la conformité des pièces détachées, d’une part, et quatorze micro-entreprises d’autre part.

L’opportunité a aussi été mise à profit aux fins de signer de nombreuses conventions de partenariat entre des micro-entreprises ayant pris part à cette manifestation. Bref, tout était réuni pour faire de la clôture du salon national de l’emploi une réussite.

La cérémonie s’est clôturée par la remise de «prix spéciaux» offerts à Cosider (prix du meilleur recruteur) et à Mme Radia Djellal, propriétaire d’une micro-entreprise de chocolat (Prix de continuité intergénérationnelle). D’autres distinctions ont été attribuées à d’autres jeunes entrepreneurs participant à l’événement.

400.000 emplois seront créés cette année par les micro-entreprises



Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, a révélé que le secteur qu’il dirige ambitionne la création, au courant de l’année 2018, de 23.000 micro-entreprises devant engendrer 400.000 postes d’emplois, outre 100.000 placements dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes. Ces 100.000 emplois se déclinent comme suit : 65.000 postes dans le cadre de contrats d’insertion professionnelle et 35.000 contrats de travail aidé (CTA). Poursuivant ses propos, le ministre a mis en avant toute l’importance de redoubler d’efforts et d’initiatives dans ce sens, notamment au niveau des régions du Sud et frontalières et celles des Hauts plateaux et ce, en vue de répondre au mieux aux aspirations des citoyens, les jeunes en particulier, et de consolider le développement local à travers le pays. S’exprimant à propos du salon SALEM-2018, le ministre a précisé que cette manifestation a constitué un espace privilégié «d’échanges d’expérience, de débats francs et directs et d’informations» sur les différents mécanismes, lois et méthodes de création et de gestion des micro-entreprises. Il citera dans ce contexte la diversité des stands d’exposition ainsi que le programme riche et varié, notamment des conférences, des ateliers et de nombreuses rencontres. M. Zemali a également rappelé que «ce salon s’inscrit en droite ligne avec le plan d’action du programme présidentiel qui vise notamment l’amélioration de l’environnement entrepreneurial et la poursuite du soutien apporté aux investissements des jeunes, lesquels investissements sont appelés à créer de la richesse et des postes d’emplois».

Cette 7e édition du SALEM organisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, a été placée sous le thème

«Start-up, la réussite par l’innovation». Elle a été marquée par la signature de plusieurs conventions visant l’accompagnement de jeunes promoteurs et porteurs de projets pour la concrétisation de leur rêve : créer «leur propre entreprise». L’on apprendra dans ce contexte que lors de cette manifestation, il a été procédé à la signature de plus de

80 conventions de partenariat et ce, par une centaine d’entrepreneurs», notamment celle qui a été signée entre le fabricant de véhicule Global Motors Industries (GMI) de Batna et l’ANSEJ (Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes) pour l’accompagnement de près de 1.000 micro-entreprises.

Ce salon a été, également, une occasion pour les jeunes voulant lancer leur propre projet mais dont l’idée est toujours au stade embryonnaire de s’informer sur les démarches pour la création de leur entreprise. Aussi, et outre la promotion des startups, cet événement a permis aux demandeurs d'emplois de prendre connaissance des conditions et des différents avantages offerts par l'ANEM suivant la situation sociale et le niveau professionnel, et des offres d'emplois disponibles sur le marché du travail qui correspondent à leurs qualifications.

Il faut dire que le salon de l’emploi qui a vu la participation de plus de 500 exposants, dont 300 micro-entreprises créées dans le cadre des dispositifs ANSEJ et CNAC —et qui constitue un véritable carrefour d’échanges d’expériences et de savoir faire— a mis en relief les efforts consentis par l’état concernant le secteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, en matière de politique alternative à l’emploi et la création d’activités. C’est justement l’intérêt assigné par l'introduction de mesures visant à encourager et à faciliter la création d'activités par les jeunes et chômeurs porteurs de projet par le biais des dispositifs d’aides et d’insertion à l’emploi ; des dispositifs ayant été mises en place pour soutenir la dynamique de création de micro-entreprises et qui contribuent à la croissance économique et à la création d'un nombre important de postes de travail.

Soraya Guemmouri