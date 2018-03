Hadj 2018 : Premier vol le 25 juillet

Le premier vol en direction des Saints lieux de l’Islam pour Hadj 2018 est prévu le 25 juillet prochain, a annoncé, hier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs lors de l’ouverture, au palais des expositions des Pins Maritimes, du salon du Hadj et de Omra.

M. Mohamed Aissa assure à cet effet que toutes les dispositions inhérentes à l’opération seront finalisées vers le 15 mai 2018, ce qui constitue pour lui la principale nouveauté de cette année. « Je peux vous dire qu’à la mi-mai, les 36.000 futurs hadjis seront tous inscrits dans le processus électronique.

à cette date, chaque pèlerin connaitra son lieu d’hébergement, les précisions concernant son vol, les formalités de vaccination et autres consultations médicales accomplies», a-t-il indiqué en présence notamment des ministres de la Communication et de la Santé, de la, Population et de la Réforme hospitalière respectivement, MM. Djamel Kaouane et Mokhtar Hasbellaoui, l’ambassadeur d’Arabie Saoudite en Algérie, S.E Samy Othmane Abdallal Al Salih, ainsi que le Directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha El Habiri.

Avec 44 agences de voyage choisies selon un cahier de charges rigoureux, l’opération Hadj de cette année devrait être de «meilleure» qualité que les précédentes, et l’Etat algérien, a fait savoir le ministre, consent de «gros efforts» pour améliorer les choses au fil des années même s’il dit compter sur la discipline de nos hadjis pour donner une «belle image» de l’Algérie au milieu des trois millions de pèlerins attendus dans les Lieux Saints de l’islam. «Nous essayons à chaque fois de corriger nos erreurs et combler les insuffisances», a souligné Mohamed Aissa qui avertit les agences que toute défaillance sera sévèrement punie. «Si l’une d’entre elles faillit à sa mission d’assurer une prise en charge adéquate à nos pèlerins, elle sera écartée pour la prochaine opération et son quota sera donné à des agences mieux qualifiées, celles qui offrent les meilleurs services. «Je préfère opter pour cette solution que de nous aventurer à ajouter une nouvelle agence qui pourrait commettre les mêmes erreurs que celle qui serait écartée», a-t-il répliqué. Interrogé sur une éventuelle révision à la hausse du quota des hadjis algériens, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs affirme que « cette option n’est nullement à l’ordre du jour», du moins pas dans l’immédiat. «Le ministre saoudien nous a expliqué que pour des raisons pratiques liées aux capacités d’hébergement et autres conditions, notamment à Mina, il n’est pas possible d’accroitre le nombre de pèlerins. Cependant, je peux vous rassurer que s’il y a révision à l’avenir ou si un pays n’exploite pas totalement son quota, l’Algérie formulera une demande pour augmenter le sien», a-t-il soutenu. À propos de la communauté algérienne établie à l’étranger, Mohamed Aissa a fait remarquer que cette dernière peut accomplir le Hadj à partir de l’Algérie à condition de s’inscrire dans le processus électronique. Évoquant la délégation du Hadj appelée à encadrer et à assister les pèlerins, le ministre a annoncé l’augmentation, sur demande des autorités saoudiennes, du nombre d’assistants dans la mission médicale, notamment les médecins épidémiologistes, et déclaré que celui de la Protection civile —200 éléments qui accomplissent chaque année du «bon» travail— ne changera pas.



Les vaccins contrôlés et vérifiés avant leur utilisation



Mettant à profit justement cette opportunité, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a démenti catégoriquement les «allégations» faisant état de vaccins de mauvaise qualité réservés pour les hadjis algériens. « C’est absolument faux ! L’Etat veille à la santé de ses citoyens. Les vaccins sont contrôlés et vérifiés au niveau de laboratoires confirmés avant leur utilisation», a rassuré le Professeur Mokhtar Hasbellaoui. Pour revenir au salon du Hadj et de Omra, cette 3e édition s’étalera jusqu’au 31 mars avec la participation de près de 100 exposants parmi lesquels 80 % sont des agences de voyages et de tourisme.

Ces dernières font de ces deux «produits» très spécifiques leur priorité «absolue» eu égard au développement de plus en plus «important» de ce segment de marché par rapport à l’intérêt croissant qui lui est porté par les citoyens algériens.

Pour revenir à l’ouverture du salon, EXPOHADJ 2018, c’est aussi une opportunité pour les partenaires saoudiens spécialisés dans la location des hôtels et autres services de restauration et de transport des pèlerins de se faire connaitre, mais aussi les compagnies de transport aérien, les parties officielles ayant en charge les opérations d’organisation et d’encadrement du Hadj et de la Omra comme les offices et les ministères.

Comme chaque année, l’Office national du Hadj et de la Omra organisera un cycle de conférences spécialisées liées à ces deux rites ainsi que des séries de formation sur site pour les futurs hadjis. Pour rappel, le prix du billet d'avion pour se rendre dans les Lieux saints de l'islam est de 120.000 DA ; quant au coût global du hadj, il est fixé à 525.000 DA.

SAM