M. Ouyahia reçoit le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA

Le Premier ministre a aussi reçu le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Hafez Ghanem. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, et de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun, précise la même source.