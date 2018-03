Coopération sécuritaire algéro-angolaise : échange d’expériences et formation

Les questions liées au renforcement de la coopération en matière de sécurité, dont la formation, la police scientifique et technique, et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, ont été au cœur de la rencontre, hier à Alger, entre le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, et le Commissaire de l'Inspection générale de la police angolaise et président de l'Organisation des chefs de police de l'Afrique australe (SARPCCO), Alfredo Eduardo Manuel Mingas, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le général major Hamel a reçu M. Mingas, dans le cadre d'une visite de travail effectuée par ce dernier en Algérie. La rencontre a porté essentiellement sur les questions d'intérêt commun et «le souci des deux parties de soutenir la coopération en matière sécuritaire, notamment en matière de formation, de police scientifique et technique, et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, outre l'examen de l'élargissement des domaines de coopération et d'échange d'expériences», a ajouté la même source. Pour sa part, le Directeur général de la Sûreté nationale a affirmé, à cette occasion, que «les défis sécuritaires requièrent le renforcement de la coordination et de la coopération sécuritaires sur les plans régional et international, et ce en échangeant des informations sécuritaires et des expériences professionnelles entre les polices africaines, dans le cadre du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol)». Ces défis nécessitent de «se doter des moyens développés permettant l'exploitation effective de toutes les données relatives à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, à l'instar des crimes électroniques, crimes économiques, financiers et des crimes portant atteinte à l'environnement», a jouté le général major Hamel. Saluant la coopération et les «excellentes» relations liant les polices des deux pays, l'Inspecteur général de la police angolaise s'est félicité, en outre, «des efforts consentis par la police algérienne en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et de préservation de la sécurité et de la stabilité», outre «le haut niveau excellent qu'elle a atteint et les succès qu'elle a enregistrés», souligne le communiqué. À noter que le Commissaire angolais et la délégation qui l'accompagne effectueront une visite de terrain aux différentes structures de la DGSN, à l'instar du Centre de commandement et de contrôle, et du Laboratoire central de la police scientifique et technique, où il sera informé du niveau professionnel développé de la police algérienne en matière de modernisation et de méthodes modernes de formation.