Commission africaine de l’énergie : l’appui de l’Algérie salué

La commissaire en charge des infrastructures et de l'énergie à la Commission de l'Union africaine, Amani Abou Zeid, a mis l'accent, hier à Alger, sur l'importance de l'appui et du soutien de l'Algérie aux activités de l'organisation dans le domaine de l'énergie, a indiqué le ministère de l'Énergie, dans un communiqué. Mme Abou Zeid, qui s'exprimait lors d'une audience que lui a accordée le ministre de l'Énergie, M. Mustapha Guitouni, a également salué le soutien accordé par l'Algérie à la Commission africaine de l'énergie (AFREC), dont le siège est à Alger depuis 2008, a précisé la même source. Elle a plaidé aussi pour le renforcement de la coopération interafricaine qui vient d'être consolidée par la signature de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale (ZLEC), signé le 21 mars à Kigali (Rwanda). De son côté, M. Guitouni a fait part de son intérêt pour la poursuite de la concertation et les échanges de vue sur les moyens de renforcer les domaines de coopération pour le bénéfice mutuel, tout en exprimant la disponibilité de l'Algérie à accorder tout l'appui et l'assistance technique à l'AFREC, a ajouté la même source. Il a, à cet effet, rappelé que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a joué un rôle actif dans la création de cette Commission, lors de la 37e Conférence du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA, à Lusaka (Zambie), en juillet 2001, au cours de laquelle il a été décidé que son siège soit établi à Alger. Les entretiens ont porté sur l'état des relations entre l'Union africaine et l'Algérie dans le domaine de l'énergie, notamment en matière d'appui et d'assistance technique.