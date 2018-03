Conférence sur « l’intelligence artificielle » à l’INESG : Garantir la souveraineté technologique

L’Institut national d’études de stratégie globale a organisé, hier à Alger, une conférence sur «L’intelligence artificielle : application et enjeux technologiques, sociétaux et stratégiques».

À cette occasion, Mme Habiba Drias, professeur à l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène, directrice du laboratoire de recherche en intelligence

artificielle, a mis en exergue la nécessité de garantir la souveraineté technologique en Algérie, à travers la mise en fonction des infrastructures consacrées à l’intelligence artificielle, précisant qu’un nombre important d’étudiants «terminent» leur parcours à l’extérieur du pays. C’est pourquoi il est incontournable de rattraper le retard, notamment à l’ère de la mondialisation de laquelle on ne peut rester à l’écart. Lors de son allocution, elle a rappelé les «avantages de l’internet» qui vient en aide à la recherche scientifique et pour la collecte des informations, appelant les étudiants à consacrer plus de temps à la lecture et à la documentation, pour l’acquisition du savoir, l’intelligence artificielle permettant d’approfondir la recherche scientifique. Après avoir rappelé que les États-Unis d’Amérique sont le berceau de l’«intelligence artificielle», avec la France, Mme Drias a estimé que la maîtrise de la technologie passe par son insertion dans le système scolaire. Dans la même optique, la conférencière a appelé à l’élargissement de la sphère de l’ l’intelligence artificielle dans tous les domaines. «Nous parlons aujourd’hui de ville intelligente, de maison intelligente, de véhicule intelligent… c’est pourquoi il est temps de créer une administration pour prendre en considération l’enjeu et l’avenir de l’intelligence artificielle, et ses répercussions sur le développement», a-t-elle conclu. Hichem Hamza