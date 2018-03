M. Mohamed Aïssa : « L’état combattra les idées sectaires visant la discorde »

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a affirmé, hier à Relizane, que l'État combattra les «idées sectaires visant à semer la discorde et à diviser la société», en l'éloignant de la Sunna et de la Djamaâ (Communauté). «Une école, supposée suivre la voie des ancêtres de la nation, véhicule, depuis quelques jours, une pensée d'exclusion réduisant l'appartenance à la Sunna et à la Djamaâ à ses adeptes seulement», a déploré le ministre, lors de l'ouverture des travaux du sixième colloque international sur le soufisme organisé sous le slogan «L'éducation spirituelle et son rôle dans la promotion de la paix».

«L'État fera face à ces idées déviées, et la loi sera appliquée contre de telles pratiques et leurs auteurs, afin de ne pas les laisser s'introduire dans les écoles, les mosquées et les universités, et, par conséquent, empêcher l'effusion du sang des Algériens», a averti Mohamed Aïssa.

«Les mosquées, les zaouïas et les écoles coraniques sont appelées à œuvrer pour promouvoir la paix, instaurée en Algérie après des années de violence et de terrorisme, grâce aux sacrifices des forces de sécurité et des citoyens, et à la faveur de la politique de réconciliation nationale adoptée par le Président de la République prônant la paix, l'amour et le respect de l'Autre, et le rejet de la classification, de la stigmatisation et de l'exclusion introduites de l'étranger dans la société algérienne», a souligné le ministre. «Le rôle de l'éducation spirituelle dans la promotion de la paix et la lutte contre la violence se poursuivent depuis l'avènement de l'islam, à travers le refus des premiers appels au Takfir et à l'exclusion à l'époque des Mouâtazila et ensuite du chiisme qualifiant d'hérétique le reste de la Oumma et portant atteinte aux compagnons du Prophète (QSSSL) et à ses épouses», a souligné le ministre.

Les Algériens, a affirmé M. Aïssa, «sont fiers d'appartenir à la Sunna et à la Djamaâ, qu'ils suivent jalousement, sont attachés à la préservation de l'unité de la Oumma musulmane, loin du sectarisme et de l'exclusion, et ne peuvent en aucun cas se convertir au chiisme, comme le souhaitent certains».

Le ministre a mis en garde contre «le danger futur pour les musulmans qui est à craindre, après l'anéantissement de la sinistre organisation «Daech» qui reste un pur produit de laboratoires étrangers à desseins politiques», à savoir le danger de «sombrer dans le matérialisme et la culture de consommation qui commencent à faire rechigner certaines nations les contraignant à faire des concessions majeures dans l'intention d'éviter une détérioration de leur niveau de vie».

«Il est impératif, pour les mosquées, zaouïas et institutions de soufisme, de bien se préparer pour faire face à cette tendance», a insisté Mohamed Aïssa. (APS)