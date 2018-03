Histoire des luttes politiques et militaires du peuple algérien : Patrimoine commun

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé, hier à Béchar, que l’histoire des luttes politiques et militaires du peuple contre le colonialisme français «est le patrimoine commun des Algériens».

«Les sacrifices consentis par les populations des différentes régions du pays durant les 132 ans de colonialisme français sont à l’origine de cette glorieuse histoire qui constitue actuellement le patrimoine commun de tous les Algériens», a affirmé le ministre, lors d’une émission spéciale diffusée en direct sur les ondes de la radio nationale. «L’écriture de cette histoire se fera sans tabous ni obstacles, mais avec le respect des constantes de la nation», a souligné M. Zitouni, assurant que le domaine de l’écriture de cette histoire «est ouvert à toutes personnes désireuses de porter sa contribution pour la mise en exergue de l’une des grandes révolutions politiques et militaires contemporaine». «Les portes du ministère des Moudjahidine, ses différents musées et structures culturelles et scientifiques sont ouvertes, et les archives manuscrites ou enregistrées seront mises à la disposition de tout chercheur ou historien voulant contribuer à l’écriture de l’histoire d’un important pan des luttes politiques et militaires du pays, spécifiquement sur la Révolution du 1er Novembre 1954», a-t-il ajouté.

Le ministre des Moudjahidine, présent à Béchar avec une forte délégation de responsables politiques et militaires de la Wilaya V historique, à l’occasion de la commémoration du 58e anniversaire de la mort au champ d’honneur du colonel Lotfi et son adjoint le commandant Farradj et des djounoud Zaoui Ahmed et Brik Ahmed, le 27 mars 1960 à Djebel Bechar, a procédé à l’inauguration du nouveau siège de la direction locale du secteur de la Pêche. Cette nouvelle structure, réalisée et équipée pour plus de 90 millions DA, permettra une meilleure évolution des agents du secteur, qui exerçaient auparavant dans une ancienne bâtisse. Tayeb Zitouni a par la suite donné, en compagnie des autorités locales, le coup d’envoi d’une grande fantasia de chevaux et dromadaires, organisée au sud de Béchar, à l’occasion de la commémoration de l'anniversaire de la bataille de Djebel Bechar.

Le ministre des Moudjahidine présidera aujourd’hui les cérémonies de recueillement, au site même de cette bataille, en présence d’invités de la société civile et des familles des martyrs de cette importante étape de la guerre de Libération nationale dans le sud-ouest du pays. (APS)