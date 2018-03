Salon International des systèmes de sécurité : Un panel de risques à couvrir

La première édition du Salon international des systèmes de sécurité, protection de l’environnement et de l’anti-incendie a ouvert, hier ses portes au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal . Cet événement, premier du genre, qui prendra fin jeudi prochain a enregistré la participation d’une cinquantaine d’entreprises activant dans plusieurs secteurs d’activités à l’instar de la sécurité au travail, représentée en amont par la prévention et en aval par la protection et secours.

Pour la directrice du salon, Samira Lebib, ce salon qui accueille autant de participants sera l’occasion pour les institutions publiques et privées, les professionnels du secteur ainsi que les industriels d’échanger leurs expériences et savoir-faire sur les questions de sécurité du personnel sur le lieu de travail, de la protection des biens et de l’environnement. «La présence de ce nombre important d’exposants met en évidence l’aspect primordial de ce Salon en Algérie qui regroupe les secteurs de la sécurité et du travail, la protection et le secours en milieu professionnel, les risques industriels et technologiques et la protection anti-incendie», a ajouté Mme Lebib. Selon la conférencière, «le Salon international des systèmes de sécurité, protection de l’environnement et de l’anti-incendie accueille aussi des spécialistes de secteur de la protection et secours tels que les domaines de la contamination, de l’évacuation, de l’hygiène et de la protection des travailleurs», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse tenue en marge du salon.

De surcroit, cet événement est consacré à la protection anti-incendie dans ses différentes fonctionnalités à savoir l’extinction fixe et mobile, la maintenance, la détection incendie, le contrôle et réglementation. De plus, le 2SPRO accueille des exposants de la lutte contre la malveillance qui sont spécialisés dans le cloud, les contrôles d’accès, la cyber-sécurité, la détection d’intrusion et la sécurité intégrée.

Ce salon est aussi l’occasion de présenter le work-wear (habillement professionnel), des modèles d’accessoires et autres vêtements aux visiteurs, fabriqués localement, pour également mettre en valeur le degré de professionnalisme et la qualité des entreprises algériennes dans ce domaine.

Mohamed Mendaci