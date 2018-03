Algérienne des eaux : Installation d’un directeur général

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a procédé hier à l’installation de M. Smain Amirouche, en qualité de directeur général de l’Algérienne des eaux.

Ingénieur en hydraulique,

M. Amirouche cumule une expérience de plus de 30 années dans le secteur des ressources en eau, dont près de 15 ans en qualité de haut cadre. Il aura à insuffler une nouvelle dynamique à l’entreprise et à y instaurer une structure organisationnelle efficace et efficiente afin d’assurer un service public de l’eau potable à la hauteur des attentes des citoyens.

Lors de la cérémonie d’installation, le ministre a salué le travail accompli par M. Hocine Zaeir qui a assuré l’intérim de la direction général de l’ADE pendant plus d’une année. Ce dernier reprendra ses fonctions en qualité de divisionnaire au sein de la même entreprise.