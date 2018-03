Tourisme : Promouvoir les prestations hôtelières

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri, s'est entretenu avec des représentants des syndicats et fédérations des agences de voyage et d'hôtellerie sur les mesures prises pour réussir la saison estivale 2018. Cet entretien qui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres initiées par le ministère pour se concerter avec les partenaires sociaux, les opérateurs et les acteurs, était une occasion pour «évoquer tous les aspects liés aux mesures prises par le secteur du tourisme afin d'assurer le succès de la prochaine saison estivale», a précisé la même source. Ces mesures concernent essentiellement la nécessité de «faire la promotion de l'offre touristique nationale tout en faisant connaitre les potentialités disponibles pour oeuvrer ensemble à la promotion des prestations au sein des entreprises touristiques et hôtelières». Outre l'amélioration des performances des opérateurs touristiques en matière d'organisation des activités de loisirs au profit des enfants, la réunion s'est également penchée sur la nécessité d'accompagner le ministère dans le plan médiatique tracé pour faire la promotion à l'offre touristique nationale à travers tous les médias (audiovisuels, presse écrite, réseaux sociaux...).