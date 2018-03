Le ministre de la Santé à Mila: Promouvoir le cadre de travail

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a affirmé hier à Chelghoum Laïd (Mila) que l’Algérie était engagée avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour «concrétiser une couverture sanitaire répondant aux normes universelles» en la matière. Au cours d’une visite de travail dans cette wilaya, le ministre a précisé que «les efforts étaient en cours pour réorganiser le système national de la santé en vue de garantir la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles disponibles pour concrétiser les objectifs escomptés».

Lors de rencontres avec les staffs médicaux activant dans plusieurs établissements hospitaliers à Chelghoum Laid, Ferdjioua et au

chef-lieu de wilaya, M. Hasbellaoui a salué les efforts déployés sur le terrain pour une meilleure prise en charge des malades, insistant sur «l’importance d’assurer aux médecins spécialistes un cadre de vie favorable leur permettant d’effectuer convenablement leur mission noble». Dans ce sens, le ministre a insisté sur le «rôle que doit assurer l’administration de la santé» pour faciliter la mission du corps médical, notamment la disponibilité de logement, de plateaux techniques à l’intérieur des salles d’opérations et la formation continue, en faisant état de la programmation de sessions de formation ciblant dans une première étape les régions du sud et des hauts plateaux pour former les médecins généralistes pour décrocher des diplômes d’études spécialisées, ce qui va permettre, a-t-il estimé d’améliorer leur rendement sur terrain et d’atténuer le déficit en spécialistes enregistré dans ces régions. À l’hôpital des Frères Tobal, l’un des plus anciens établissements hospitaliers au chef-lieu de wilaya, le ministre a donné des instructions pour le doter de laboratoire d’analyses bactériologiques et a tenu à rassurer le staff médical opérationnel sur place «quant à la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour améliorer les conditions matérielles et promouvoir le cadre du travail». Plusieurs préoccupations en rapport, notamment avec le déficit en médecins spécialistes dans les domaines de la gynécologie obstétrique, la réanimation et l’anesthésie à l’hôpital Mohamed-Medahi de Ferdjioua ont été soulevées au ministre. Au cours de sa visite dans la wilaya de Mila, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a procédé à la pose de la première pierre d’un projet de réalisation d’une école de formation paramédicale de 300 places à proximité de la résidence universitaire de Mila. Une enveloppe financière de 840 millions Da a été allouée pour la réalisation de ce projet devant être réceptionné dans 24 mois, selon les précisions fournies sur place. Une fois mise en service, cette école devra contribuer à la résolution du déficit enregistré en matière d’employés paramédicaux dans cette wilaya.



La situation relative à la rougeole « maîtrisée »



La situation relative à la maladie de la rougeole est «maîtrisée», a rassuré M. Hasbellaoui qui a fait état de «cas de rougeole enregistrés dans les wilayas d’El Oued et Ouargla. «Les opérations de vaccination contre la rougeole sont en cours ciblant les enfants concernés». 265.000 vaccins ont été administrés ces derniers jours. Pour rappel, 4.800 cas ont été notifiés dans 24 wilayas, alors que le nombre de décès est arrêté à 6 cas, selon le dernier bilan arrêté mercredi (APS)