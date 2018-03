Projet de loi relative aux conditions d’exercice des activités commerciales : améliorer le climat des affaires

L’Assemblée populaire nationale a abrité, hier, une séance plénière présidée par M. Saïd Bouhadja, consacrée à la présentation et au débat du projet de loi relative aux conditions d'exercice des activités commerciales.

Lors de la présentation de l’avant-projet de loi, le ministre du Commerce, M. Mohamed Benmeradi, a souligné que ce projet de loi qui vient modifier et compléter certaines dispositions de la loi 04-08 relative aux conditions de l'exercice des activités commerciales, vise notamment «l'amélioration du climat des affaires». Il est question également de l'assouplissement des procédures administratives en matière de création d'entreprises et la mise en place de nouvelles dispositions instituant un ancrage juridique au portail électronique dédié à la création d'entreprises, soutient le ministre.

Il faut savoir à propos de ce dernier point, qu’il a été mis à la charge des secteurs concernés, l’adaptation du cadre juridique devant encadrer le portail électronique dédié à la création d’entreprises en prévision de son déploiement, y compris l’utilisation d’un «formulaire unifié de création d’entreprises», lequel formulaire sera partagé par les administrations du registre du commerce, des impôts et de la sécurité sociale et par les notaires. Le centre national du registre du commerce est chargé d’héberger ce portail électronique.

En ce qui concerne l’aspect technique de portail électronique, le secteur de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, en relation avec les départements ministériels concernés, a été chargé d’accélérer sa mise en ligne et de suivre la réalisation des procédures liées à la signature et à la certification électronique. Il est à noter aussi que le recours à la loi pour instituer cette plateforme électronique dédiée à la création d’entreprises a été qualifiée d’«impératif», et ce, du fait qu’elle devrait fédérer les missions de chaque intervenant (notaire, impôts, CNRC et CASNOS) dans une seule interface utilisée par le créateur d’entreprise. Ce portail permettra aux personnes désirant créer des entreprises de faire l'inscription électronique à distance et d'obtenir un numéro d'identification unifié, ce qui va également contribuer à l'amélioration du climat des affaires.



Obligation de permanence durant les fêtes légales : une amende allant jusqu’à 200.000 DA contre les contrevenants



Partant du fait que l’organisation des permanences revêt un caractère de «haute importance» pour l’approvisionnement et le bien-être des citoyens ainsi que la continuité du service public, voire du maintien de l’ordre public, et en considérant le «besoin urgent de réguler ce segment de l’économie», il a été proposé de modifier l’article 41 bis dont les dispositions comportent la sanction pour le non-respect du dispositif des permanences, des congés pour le cas des arrêts techniques de maintenance ainsi que de non-reprises des activités. Ainsi, l’article 5 de ce projet de loi souligne que les dispositions de l’article 41 bis de la loi 04-08 du 14 août 2004, modifiée et complétée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 41 bis. Le non-respect de l’obligation de la permanence et des dispositions relatives aux congés et aux arrêts techniques pour maintenance, ainsi qu’aux reprises d’activités après les fêtes légales, prévues à l’article 22 ci-dessus, est puni par une amende de 30.000 DA à 200.000 DA … (le reste sans changement, NDLR)…». Il convient de signaler dans ce contexte que bien que le cas des congés et des fêtes légales et le système des permanences qui en découle ont été bien pris en charge, «la situation des arrêts technique de maintenance des unités de production n’a pas été prévue» et «continue de générer des dysfonctionnements dans la distribution de certains produits issus notamment des minoteries et des usines de production d’eaux minérales». Ainsi et eu égard à cet état de fait, l’autre amendement concerne l’article 22 qui inclut l’introduction des arrêts techniques de maintenance des unités de production et de substituer les termes de «large consommation» par «biens et services» pour un ciblage plus étendu des biens et services concernés.

Il est proposé également l’insertion d’un alinéa prévoyant l’obligation de la reprise de l’activité à l’issue de chaque congé hebdomadaire, annuel et durant les fêtes légales. A ce titre, les conditions et modalités de déroulement et de gestion des permanences, des reprises d’activités après les fêtes légales seront précisés dans un arrêté du ministère du Commerce. Cet arrêté projeté comportera en fait tous les aspects pratiques liés à la gestion des permanences, notamment la fixation de certaines règles générales afférentes aux permanences (horaires d’ouverture et de fermeture des commerces, le programme de roulement, l’affichage des listes de permanence, etc.). L’arrêté prévu devrait prendre en charge, aussi, la question de prolongement du congé ainsi que la fermeture des commerces après les fêtes légales, indique le projet de loi.

Remarque importante à retenir, par ailleurs, les dispositions du projet de texte prévoient aussi l’amendement de l’article 25 de la loi 04-08 du 14 août 2004 relative à l’exercice des activités réglementées. Cet amendement qui s’inscrit dans le cadre du parachèvement du processus de réformes engagées en faveur de la création d’entreprises et de la mise en conformité avec les standards internationaux régissant la création d’entreprises, a pour objectif de faciliter l’accès aux activités réglementées tout en maintenant le principe de l’obligation du contrôle permanent qui sera effectué à posteriori par les secteurs concernés, précise le projet de texte.



Les députés saluent le contenu de l’avant-projet de loi



A l’issue de la lecture du rapport préliminaire sur ce projet de loi, les députés ayant demandé à prendre la parole pour s’exprimer sur cette question et qui représentaient différents courants politiques, ont dans l’ensemble, salué le contenu du projet de texte et les nouvelles dispositions qu’il recèle. C’est le cas notamment pour le député Hichem Rhil du FLN et de Djlikh Bousmaha et Bendjeddou Rabah du même parti. C’est le cas aussi pour Mme Asma Merouani du RND et Mme Fatima-Zohra Maati (RND). Cette dernière, à titre d’exemple, a qualifié le portail électronique de grand acquis. Le député Slimane Chenine de l’alliance El-Adala, Nahda et El-Bina, a lui aussi salué le contenu du projet de texte faisant part au passage de nombre d’observations lui aussi. Mais dans l’ensemble, «la concrétisation de ce projet de loi aura certainement un impact positif dans le domaine de l'économie, en ce sens qu'il permet de hisser l'économie national au rang des économies développées ayant introduit dans leurs législations ces mécanismes électroniques», s’accordent à dire les nombreux intervenants.

Soraya Guemmouri