Selon le ministère de l’agriculture : pas de problème de disponibilité de la poudre de lait

Alors qu’ils sont cités comme étant à l’origine de la crise du lait, les distributeurs se sont rassemblés hier au siège de l'Union générale des commerçants et artisans algériens, UGCAA, afin de mettre «les choses au point» et donner leur propre version des faits. En effet, en marge du congrès de création de la fédération nationale des distributeurs de lait, le président de la section de la wilaya d’Alger, Farid Oulmi, a déclaré que «les distributeurs n’ont aucune responsabilité dans la crise du lait qui touche le pays.»

M. Oulmi a expliqué que «la quantité donnée par l’Office National du Lait est très insuffisante. Elle est de 420.000 litres par jour, alors qu’on était à 600.000 litres.» On couvre trois wilayas, Alger, Blida et Tipasa. La wilaya d’Alger avec ses 57 communes était couverte à hauteur de 70%, aujourd’hui, on n’arrive même pas à couvrir les 40% et ce, à cause de la baisse de l’importation de la poudre de lait.»

Le président de la section d’Alger a, dans ce sens, appelé l’Etat à fournir assez de le lait en poudre et de lait de vache.

M. Oulmi a également abordé la marge bénéficiaire du distributeur sur le sachet de lait qui est de 0,90 centimes et qui reste insignifiante. Le secrétaire général de l’UGCAA de la wilaya de Tiaret, Nourredine Boutelja, a de son côté, appelé à revoir la marge bénéficiaire des distributeurs. M. Boutelja a expliqué que «la wilaya de Tiaret dispose d’une importante usine de fabrication de lait avec 120.000 litres par jour, mais l’organisation de la distribution est mal gérée. La désorganisation est à l’origine de la pénurie du lait, ajoutons à cela, la mauvaise gestion de l’usine.»

«La faute ne revient pas aux distributeurs mais aux producteurs», selon lui, «c’est un problème de spéculation de fabrication».

Le président de l’UGCAA, Salah Souilah, a assuré dans son intervention, que «les efforts seront conjugués afin de mettre fin à la pénurie du lait et passer un Ramadhan dans de meilleures conditions».

Pour sa part, le représentant du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Nourdine Basakri, a estimé qu’«il n’y a pas de problème de disponibilité de poudre de lait ni de lait de vache. C’est une responsabilité collective où chacun doit prendre sa part», a-t-il dit, affirmant que le volume d’approvisionnement des laiteries en poudre de lait a augmenté de près de 30% de 2009 à fin 2017, pour atteindre, début 2018, 175.000 tonnes». Ce volume, a-t-il estimé, est suffisant pour largement satisfaire la demande des transformateurs pour peu que la poudre de lait ne soit pas détournée à d’autres fins». Il est utile de rappeler que le ministre de l’Agriculture avait rassuré récemment, que «la production nationale en lait couvrira toutes les demandes à travers tout le territoire national que ce soit le lait en poudre ou le lait de vache.»

Selon lui, la spéculation dans la production et la distribution est à l’origine de la crise du lait. Soulignons que plusieurs communes d’Alger, et même des autres wilayas, sont touchées par la pénurie du lait et ce depuis plusieurs mois déjà.

Wassila Benhamed