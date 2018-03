Jeunes, technologie et finance : pour une économie basée sur le savoir

La nécessité de mettre en place une nouvelle économie basée sur le savoir et la technologie pour les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA) a été soulignée hier lors de la conférence régionale organisée à Alger par le ministère des Finances en collaboration avec la Banque mondiale et le Fonds Monétaire Arabe. Mais pour les participants, cette démarche passe nécessairement par l’implication de la jeunesse. Les hauts responsables des institutions financières présents hier à Alger ont souligné l’interdépendance entre les deux aspects au centre de la conférence. Intervenant via une vidéo, le président de la BM, Jim Yong Kim, a estimé que les pays de la région doivent créer 175 millions d’emplois pour répondre aux besoins des 300 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l’emploi sans compter les emplois nécessaires pour absorber les 15 millions de jeunes qui sont actuellement au chômage. Pour le président de la BM, il ne s’agit pas d’un problème futur mais, a-t-il mis en garde, un problème que les pays de la région rencontreront dans les deux prochaines années. C’est pourquoi, estimera ce conférencier, il faut se réjouir que l’économie numérique frémisse déjà, car son potentiel est important. Toutefois, dira-t-il, «on sait qu’il est difficile d’obtenir des financements et de trouver une main-d’œuvre adaptée et d’éviter le clientélisme qui est encore une monnaie courante à l’encontre des jeunes». Mais selon lui, pour porter véritablement une économie numérique il faut accorder dans les politiques de l’emploi la priorité aux jeunes aux compétences numériques et porteurs de projets technologiques et innovants. L’émergence d’une économie numérique dans les pays arabes est une promesse d’un avenir meilleur pour tous les jeunes. Présent à cette conférence, le vice-président de la BM pour la région MENA, Hafez Ghanem, a indiqué, que les modèles étatiques freinent le développement de la région et que le secteur public est non viable. Ainsi il soulignera que des centaines de milliers de jeunes diplômés sont arrivés sur le marché du travail mais contrairement à ceux des pays développés où la quête d’un emploi est plus facile, les jeunes des pays de la MENA sont pour la plupart au chômage ou sont réduits à exercer des fonctions précaires et mal rémunérées. Il relèvera que dans cette région le chômage augmente avec le niveau des études.

Pour pallier à cette anomalie, il a considéré qu’il est urgent de mettre en place une nouvelle économie basé sur le savoir pour créer une nouvelle économie de service. Selon lui, l’encouragement des jeunes pour la création d’entreprises de petite taille, dans des secteurs liés aux TIC et aux services, permettrait, à la fois, de créer de la croissance et de l’emploi. Toutefois, a-t-il estimé, il faut pour cela lever les obstacles que les jeunes rencontrent, notamment en ce qui concerne l’absence d’infrastructures susceptibles de fournir l'internet à haut débit et à des coûts réduits, ainsi que des investissements dans l’éducation en fournissant des contenus permettant aux jeunes de maîtriser les TIC à même d’en faire un métier. Pour lui, dans les pays du MENA, il est nécessaire aussi d’offrir des services financiers de bonne qualité et donner son importance à l’innovation. Pour cet intervenant les pays arabes doivent activer tous les leviers pour permettre le développement d’une nouvelle économie faute de quoi les jeunes rencontreront plus d’obstacles, ce qui contribuera à leur exclusion de l’économie. Pour sa part, le directeur général du FMA, Abdulrahman A. Al Hamidy, a tenu, d’abord à souligner que la tenue à Alger de cette conférence régionale démontre l’importance que les autorités du pays accordent aux jeunes et à la transition vers l’économie du savoir.

Il a ainsi salué les efforts engagés par l’Algérie pour la création d’emplois au profit de cette frange de la société. Sur ce point, il a affirmé que des dispositifs comme l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) sont des modèles à prendre en exemple. Revenant sur le développement d’une économie du savoir, il a souligné l’importance de mettre en place un cadre juridique et des procédures favorables au développement d’activités liées à la e-monétique, au e-commerce et à la e-gouvernance pour créer des emplois et le développement durable. Dans ce contexte, il a rappelé que le FMA avait mis en place un groupe pour encourager l’utilisation de la monétique dans la région MENA et institué une journée arabe de la e-monétique coïncidant avec le 27 avril de chaque année. Il dira espérer que les discussions renforcent leur conviction quant à la nécessité de développer les programmes vers l’économie du savoir.

N. K.