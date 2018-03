20.000 ingénieurs et techniciens formés annuellement

La conférence, qui s’étale sur deux jours sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a vu la participation de nombreux acteurs et experts nationaux et étrangers du monde de l’économie, de la finance et des technologies de l’information et de la communication. M. Ouyahia a rappelé que l’Algérie avait investi un «effort massif» dans l’enseignement de l’information à l’école, qui bénéficie déjà à près de 90% des élèves des cycles moyen et secondaire, alors que 20.000 ingénieurs et techniciens en informatique sont annuellement formés. L’Algérie, a-t-il ajouté, ne cesse de développer son réseau national de fibre optique qui dépasse déjà les 120.000 kilomètres et s'attelle à un programme national de numérisation du service public.

Ce programme, qui a déjà franchi des étapes importantes dans plusieurs secteurs à l’image de ceux de la justice, de l’administration locale ou de l’éducation nationale, sera parachevé au plus tard à la fin de l’actuelle décennie, a-t-il avancé.

Il a toutefois affirmé que dans le domaine économique et financier, l’Algérie «a encore beaucoup de progrès à accomplir pour mettre à niveau et moderniser son environnement des affaires». «C’est d’ailleurs dans ce contexte que nous conduisons des programmes de réforme en collaboration avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international», a-t-il souligné. Concernant la tenue de cette conférence, M. Ouyahia a avancé que l’Algérie abrite cet événement avec un grand intérêt pour au moins quatre raisons. Il s'agit de «l’excellence de la coopération qu’elle entretient avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire arabe», a-t-il expliqué, en ajoutant que le gouvernement algérien entend consolider davantage ces relations. La seconde raison réside, a-t-il dit, dans l’opportunité que la conférence d’Alger offre aux experts et compétences des pays participants de pouvoir cultiver leurs liens et leurs échanges, ce qui ne manquera pas d’avoir un impact positif sur les chantiers économiques arabes communs. La troisième raison découle, quant à elle, des bouleversements en cours sur la scène économique mondiale, qui imposent aux pays du MENA de s’adapter aux évolutions technologiques et financières pour relever les défis de la globalisation mondiale avec ses exigences de haute compétitivité. Quant à la quatrième raison, il s'agit de l’importance des questions de la jeunesse, de la technologie et de la finance que cette conférence place au centre de ses débats autour d’une nouvelle économie pour le MENA, a-t-il soutenu.