Conférence sur l’économie numérique dans la région MENA : La jeunesse un investissement précieux

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a indiqué, hier, que les enjeux de la jeunesse, de la technologie et de la finance sont des priorités majeures pour l’Algérie dans sa bataille de développement économique et social. Cette importance explique l’intérêt manifesté par le gouvernement algérien à la conférence régionale intitulée «Une nouvelle économie pour les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA) : les jeunes, la technologie et la finance», organisée à Alger par le ministère des Finances, avec la collaboration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire arabe.

M. Ouyahia estime ainsi qu’il est important pour l’Algérie «de prendre connaissance des expériences qui seront présentées» pendant les travaux de cette rencontre qui s’étale sur deux jours, notamment en ce qui concerne les réponses à apporter aux besoins de la jeunesse en emplois et en opportunités, ainsi qu’à la modernisation technologique et financière de l’environnement des affaires. D’autant reconnaîtra le Premier ministre que «dans le domaine économique et financier», l’Algérie «encore beaucoup de progrès à accomplir pour mettre à niveau et moderniser ainsi notre environnement des affaires». Il indiquera : «C’est d’ailleurs dans ce contexte que nous conduisons des programmes de réformes en collaboration avec la BM et le Fonds Monétaire Arabe», reste toutefois que l’Algérie qui revient de loin au regard des terribles conséquences de la décennie noire où le pays a connu outre les pertes de vies humaines, une destruction de son patrimoine économique et des retards dans le développement, a pu grâce à la mobilisation d’importantes ressources financières publiques résorber les déficits en matière de développement humain et infrastructurel.

Que des défis importants rappellent qu’il y a du chemin encore à faire pour répondre, comme le soulignera le Premier ministre, «aux besoins d’une population qui totalise 40 millions de personnes dont plus de 60% sont des jeunes» est une réalité qui ne saurait toutefois occulter les efforts colossaux consentis par l’Etat en matière de prise en charge de la jeunesse et de l’emploi. L’Algérie, affirmera M. Ouyahia, «s’enorgueillit que 11 millions de ses enfants, soit plus du quart de la population, se rendent quotidiennement dans un établissement scolaire ou universitaire ou dans un centre de formation». Et au Premier ministre de rappeler que «cette politique d’éducation et de formation, quasi exclusivement publique, absorbe annuellement l’équivalent de plus de 10 milliards de dollars du budget de l’Etat».

En ce qui concerne l’emploi, il sera indiqué que l’Algérie a réduit le taux de chômage de 30% en 2000 à moins de 12% actuellement, et cela grâce à une «relance économique diversifiée et à des programmes d’encouragement à l’emploi», notamment en direction de la jeunesse. Dans ce registre seront soulignés les programmes de soutien aux micro-entreprises qui depuis 2010 ont permis à des jeunes de lancer plus de 500.000 nouvelles entreprises dans tous les domaines et de créer ainsi près de 1.200.000 emplois durables. Plus encore, indiquera le Premier ministre «L’Algérie a investi un effort massif dans l’enseignement et l’informatique à l’école qui bénéficie déjà à près de 90% des élèves, alors que 20.000 ingénieurs et techniciens en informatique sont annuellement formés», en sus des efforts déployés en vue du développement du réseau national de fibre optique qui dépasse déjà les 120.000 kilomètres et la mise en œuvre d’un programme national de numérisation du service public.

«Ce programme sera parachevé au plus tard à la fin de cette décennie», a-t-il été indiqué. De même a-t-il été porté à la connaissance de l’assistance que «Les mutations vers la société de l’information ont également été engagées dans le domaine bancaire, commercial et d’une manière générale, dans tous ce qui concerne l’environnement des affaires». Il évoque aussi une mise à jour du cadre législatif et réglementaire sur ces différentes questions. C’est dire que l’Algérie œuvre à répondre aux défis de l’heure. Prenant la parole en début des travaux de cette conférence, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a indiqué que la thématique abordée est celle de l’heure. Il dira souhaiter qu’elle puisse permettre de discuter et d’échanger sur les perspectives de développement des économies de la région MENA sur fond de digitalisation et numérisation, permettant la création de millions d’emplois à l’avenir. Le ministre, qui devrait animer aujourd’hui une conférence de presse, a affiché sa conviction quant à la réussite des travaux. Le Premier ministre avait de son côté affirmé que «Le gouvernement examinera avec le plus grand intérêt les conclusions et les recommandations de cette conférence et ne manquera pas de s’en inspirer».

