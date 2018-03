Attaques aux missiles ciblant l’Arabie Saoudite : L’Algérie condamne vigoureusement

L'Algérie condamne vigoureusement les attaques aux missiles tirés, dans la nuit de dimanche à hier, depuis les terres yéménites, sur des régions peuplées de la capitale Ryadh et d'autres villes du Royaume d'Arabie saoudite, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«L’Algérie condamne vigoureusement les attaques aux missiles tirés, dans la nuit de dimanche à lundi (hier, ndlr), depuis les terres yéménites des régions peuplées de la capitale Ryad et d'autres villes du Royaume d'Arabie saoudite frère, faisant des victimes parmi les civils», indique-t-on de même source. Se disant «extrêmement préoccupée» par cette escalade dangereuse, l'Algérie exprime, une fois de plus, «sa solidarité et son soutien au Souverain, au gouvernement et au peuple du Royaume d'Arabie saoudite frère, dans sa lutte contre toute tentative d'atteinte à la sécurité et à la stabilité» de ce pays, et «appelle à l'arrêt immédiat de tels actes hostiles susceptibles d'envenimer la situation et de mener à une escalade dans la région». L'Algérie réitère également «son soutien aux démarches et efforts consentis par les Nations unies», appelant à «emprunter la voie du dialogue et de la réconciliation, pour aboutir à un règlement politique de la crise yéménite».