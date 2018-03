M. Messahel à Zagreb : Message du Président Bouteflika à son homologue croate

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu, hier à Zagreb, dans le cadre de sa visite officielle en Croatie, avec Mme Marija Pejinovi Buri, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères.

À cette occasion, les chefs de diplomatie des deux pays ont procédé à une évaluation d'ensemble de l'état des relations bilatérales. Ils ont souligné, à cet égard, leur «volonté commune» à renforcer la coopération bilatérale et à la diversifier davantage. M. Messahel et Mme Buric ont, à cette occasion, longuement échangé sur les opportunités qui s’offrent aux deux pays dans divers domaines, y compris ceux de l’agriculture, du tourisme et de l’énergie, tout en réitérant leur engagement à accompagner les milieux d’affaires algériens et croates, en vue d’intensifier les échanges économiques bilatéraux. M. Messahel a, dans ce cadre, informé son interlocutrice des grandes lignes du nouveau modèle économique algérien qui demeure caractérisé par son ouverture aux investissements publics et privés, nationaux et étrangers, en dépit de la crise économique au plan international. La rencontre a, en outre, permis aux deux parties d'aborder les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont, dans ce cadre, échangé leurs analyses respectives sur les situations de crises et de conflits, notamment au Mali et au Sahel, en Libye, en Syrie et au Sahara occidental, ainsi que l’évolution de la situation en Europe centrale. Les questions liées à la lutte contre le terrorisme et à la migration ont également été évoquées. M. Messahel a exposé dans ce cadre l’expérience algérienne dans ce domaine, tout en rappelant l’attachement de l’Algérie aux valeurs de la réconciliation et au dialogue, au titre desquelles elle a initié la résolution onusienne qui proclame le 16 mai de chaque année, Journée internationale du vivre-ensemble en paix. M. Messahel a rappelé, également, «la position algérienne constante de soutien aux solutions politiques basées sur le dialogue, sans ingérences extérieures et dans le respect des choix des peuples et de la souveraineté et de l’intégrité des États». Au terme des entretiens, M. Messahel et Mme Nina Obuljen Korzinek, ministre croate de la Culture, ont procédé à la signature d’un accord sur la coopération en matière culturelle. Les deux ministres ont également animé une conférence de presse conjointe durant laquelle ils ont fait part de leur «volonté partagée» de donner un «nouveau souffle» à la coopération bilatérale et à la concertation et de dialogue sur les questions internationales d’intérêt commun.

M. Abdelkader Messahel a été reçu hier par Mme Kolinda Grabar-Kitarovi, Présidente de la République de Croatie, à laquelle il a transmis un «message d’amitié et de considération» du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La Présidente croate s’est notamment félicitée de la qualité des relations qu'entretiennent les deux pays, et a exprimé sa volonté de les renforcer davantage, notamment à la faveur d’une «concertation soutenue» et d’une coopération économique «plus dense et plus diversifiée». Pour sa part, M. Messahel a indiqué que sa visite s’inscrit dans le cadre de cette même volonté de voir les relations algéro-croates connaître une «nouvelle dynamique», à la hauteur des potentialités que recèlent les deux pays. La rencontre a, en outre, permis d'aborder d'autres questions d'intérêt commun, notamment les défis auxquels se trouvent confrontée la communauté internationale, tels que la multiplication des foyers de tension, le terrorisme, le crime organisé et la migration. La promotion des valeurs de réconciliation, du dialogue et du vivre-ensemble a également été abordée. Sur ces questions, la Présidente croate a indiqué que son pays partage parfaitement ces valeurs et travaillera à leur promotion au plan international. Elle a ajouté que l’Algérie est perçue par la Croatie comme un «acteur clé» pour la stabilité de la région méditerranéenne et du Moyen-Orient, et un «allié important» pour faire face aux défis communs du terrorisme et de la migration clandestine. Mme Grabar-Kitarovic a chargé M. Messahel de transmettre à «M. le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ses sentiments d’amitié et d’estime et ceux de progrès au peuple algérien ami».



Entretiens avec le président du Parlement…



M. Messahel a été reçu également par le président du parlement croate, M. Gordan Jandrokovi. L’entretien a essentiellement porté sur le renforcement des relations bilatérales, avec un accent particulier sur la coopération parlementaire. Messahel et Jandrokovi ont mis en exergue l'apport précieux de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des liens entre l’Algérie et la Croatie, et souligné que les échanges parlementaires et le groupe d’amitié, mis en place en 2015, constituent autant d’atouts pour la consolidation des liens bilatéraux et des relations d’amitié entre les peuples algérien et croate. L’accent a également été mis sur le développement de la coopération économique entre les deux pays, notamment à la faveur de la mise en place d’un Forum d’affaires qui regroupera les hommes d’affaires des deux pays. Ils ont, par ailleurs, évoqué des questions régionales et internationales d’intérêt commun, telles les situations de crises et de conflits, la migration, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la déradicalisation et les questions liées à la thématique du vivre-ensemble en paix.



… et avec le Premier ministre croate



M. Messahel a été reçu par le Premier ministre de la République de Croatie, M. Andrej Plenkovic. Les entretiens ont porté, notamment sur les relations bilatérales et les perspectives de leur développement, en particulier dans le domaine économique. À cet égard, les deux parties ont souligné leur attachement au renforcement de la coopération, en particulier à travers l’orientation de cette coopération vers des créneaux porteurs, tels que l’énergie, le tourisme, l’agriculture et l’industrie. (APS)