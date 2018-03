Notre Forum : Améliorer le système de sécurité routière

CNAS : 3.650 accidents du travail en 2017

Interpellés par le nombre effarant de morts et de blessés sur nos routes, le docteur Smaïl Boulbina et maître Fatma-Zohra Benbraham ont plaidé, hier au Forum d’El Moudjahid, pour la création de tribunaux spécialisés pour juger les crimes et les infractions routiers, ainsi que la révision des lois sur la responsabilité civile et pénale des automobilistes.

Ce n’est pas la première fois que le docteur Boulbina s’investit dans la lutte contre les accidents de la route. Ce combat il le mène depuis les années 1980. Cette fois, avec maître Fatma-Zohra Benbraham, ils ont élaboré une sorte de mémorandum qui comporte 5 grandes actions pour réduire de 50% le nombre de morts et de blessés. La présentation de ce projet, qui sera soumis, au Président de la République et au Premier ministre s’est faite en présence des représentants des secteurs concernés par cette lutte, qui implique toute la société et toutes les institutions eu égard aux drames quotidiens causés par le terrorisme routier.

A ce propos, on citera Ahmed Nait El Hocine, directeur du Centre National de la Prévention et de la Sécurité Routières, les représentants de la Gendarmerie nationale, des Douanes algériennes, des ministères de l’Industrie, des Affaires religieuses, de la CNAS... bref, comme le dit si bien le docteur Boulbina, du beau monde. Cette conférence a été très riche en termes de propositions, et s’il faut retenir la plus importante, c’est la création de tribunaux spécialisés pour juger ce que maître Benbraham appelle les crimes liés à la route. Cette requête, est en fait inspiré, du discours du Président de la République, qui avait au mois de mai 2004, appelé à la création de telles instances pour «une application rigoureuses des sanctions à l’encontre de contrevenants à la loi et de mettre ainsi fin à la faiblesse du système de poursuite judiciaire et de paiement des amendes». Ces pôles judiciaires, explique l’avocate, qui ont déjà existé sous l’appellation de tribunaux de police, dont la condamnation se limite à des amendes, doivent avoir pour mission le jugement des conducteurs qui, sous l’emprise de l’alcool ou la drogue, ont été à l’origine d’accidents mortels. Les sanctions, poursuit notre invité, doivent varier selon la gravité de l’acte. Pour cela il faudrait des magistrats spécialisés, qui auront pour charge l’étude des dossiers, et en mesure de prononcer des sanctions exécutoires.

La femme de loi, va plus loin, le juge, dit-elle, peut rendre une décision sur le siège en ordonnant l’incarcération du mis en cause (un mandat de dépôt à l’audience). Dans son exposé, maître Fatma-Zohra Benbraham, a axé, toute son intervention sur la responsabilité de l’Etat, dans ce fléau que sont les accidents de la route. De la commune à la wilaya, à l’entretien des routes, qui ne demandent pas de grandes dépenses.

Dans ce sillage, elle propose, que les magistrats s’impliquent un peu plus, en proposants aux prévenus le travail d’intérêt général. Dans cette formule tout le monde trouve son compte. Elle regrette par ailleurs, que les citoyens, ne savent, que lorsque l’état de la route est à l’origine d’un accident, un constat confirmé par un rapport des services de sécurité, il est possible de déposer plainte auprès de la justice.



CNAS, un accident de la route est un accident du travail



La représentante de la CNAS, le docteur Fatiha Tiar, directrice de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, a fait une intervention remarquable. Aussi nous avons appris que les accidents de la route sont classés dans le chapitre des accidents de travail. Et l’on recense en moyenne 3.500 par an. Plus précise, elle dira, qu’en 2017 la CNAS a enregistré 3.650 accidents, dont 150 décès.

Le secteur le plus touché est celui de l’interprofessionnel. Pour notre invité, tout ceci incite à aborder la question de la responsabilité de l’employeur. Une responsabilité qui se décline en trois niveaux. La première a trait au recrutement au poste de chauffeur, ou de conducteur. Ce poste dit-elle ne peut être attribuer à un postulant, pour la simple raison qu’il dispose d’un permis de conduire sans disposer d’aptitudes à ce poste. Ces dernières doivent être constatées par le médecin de travail, lors des entretiens d’embauche. C’est ainsi que la responsabilité de l’employeur est engagé. Le deuxième point, est non des moindre, l’état de l’équipement. Le parc-auto doit bénéficier d’un entretien continu. Il est inconcevable, explique la représentante de la Cnas, de mettre à la disposition d’un chauffeur un véhicule en mauvais état. Le troisième aspect des responsabilité de l’organisme employeur, la formation, en l’occurrence le savoir-faire et le savoir-être. Ce qui englobe les explications ayant trait aux risques de la route et des conséquences.



Permis de conduire, présentation d’un certificat de psychiatrie



Pour revenir aux 5 actions préconisés par le docteur Boulbina pour diminuer de 50% le nombre de morts et de handicapés post-traumatiques, elles viennent en réponses à deux questions principales. Qui est responsable de la catastrophe nationale ? Qui est coupable ? la route ? la signalisation routière ? le véhicule ? la législation ? l’ordre public ? le facteur humain ? et c’est en réponse à toutes ces interrogations, qu’il apporte des suggestions. Pour la route, il propose une expertise urgente et généralisée du réseau routier. Pour la signalisation, il propose entre autres la généralisation des plaques et feux clignotants aux abords des écoles. Pour le véhicule, il demande que «la fabrication sous licence doit être obligatoire (responsabilité) du constructeur. Sur ce point précis, le représentant du ministère de l’Industrie a demandé que cette action soit supprimée.

En effet, le directeur de la compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie, a tenu à rappeler que la dernière mesure du département de Youcef Yousfi, imposait aux fabricants industriels de véhicules un contrat d’exclusivité pour engager la responsabilité du fabricant en termes de respect des normes. Par ailleurs, le cahier des charges exige que le véhicule, doit avant sa mise en circulation, passer le fameux contrôle des mines pour vérifier la conformité du véhicule.

La troisième action porte sur la création des tribunaux de la route, ainsi que la révision des lois sur la responsabilité civile et pénale des automobilistes. Dans son plaidoyer, le docteur Boulbina appelle les pouvoirs publics à revoir la LFC de 2008, qui a interdit l’importation de véhicules. En parlant de véhicules, le conférencier trouve aberrant que les véhicules réformés soient revendus avec carte grise. Enfin le docteur Boulbina veut que l’on exige à tout candidat au permis de conduire, la présentation d’un certificat de psychiatrie.

Nora Chergui