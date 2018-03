Logement promotionnel aidé : 50% du programme constitué d’appartements de type F3

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville vient de définir, via une circulaire interministérielle, le taux consacré aux appartements de type F2, F3 et F4, dans les projets à réaliser dans la formule de logement promotionnel aidé (LPA).

La circulaire en question datée du 14 mars dernier a été adressée à tous les walis de la République, dont l’objectif est d’organiser le marché immobilier et de préserver l’équilibre dans cette nouvelle formule que sera lancée incessamment. En vertu de cette circulaire, les promoteurs immobiliers s’engagent à réaliser des projets de logements dont 20% des appartements seront de type F2 et 50% de type F3. Les 30% restant seront des appartements de type F4. En outre, le ministre de l’Habitat a instruit les walis afin qu’ils approuvent personnellement ou par le biais de leur représentant, la liste des demandeurs de logement promotionnel aidé, avant de la transmettre à la Caisse nationale du logement (CNL), et au promoteur immobilier en charge de la réalisation du projet.

La même circulaire prévoit de fixer le prix du logement LPA en toutes taxes comprises (TTC). Ainsi il est stipulé que le prix du logement de type F2 est fixé à 250 millions de centimes dans les wilayas d’Alger, Oran, Annaba et Constantine. Quant au prix du logement de Type F3, celui-ci a été fixé à 350 millions de centimes dans les mêmes wilayas, alors que le prix du logement de type F4, a été arrêté à 440 millions de centimes.

Concernant les prix du logement de la même formule dans les régions des hauts plateaux et du Sud, ceux-ci ont été fixés à 220 millions de centimes pour les appartements de type F2, 310 millions de centimes pour les F3 et 390 millions de centimes pour les logements de type F4. Dans les autres wilayas du pays, les prix ont été fixés à 230 millions de centimes pour les F2, 330 millions de centimes pour les F3 et 410 millions de centimes pour les F4. La circulaire interministérielle a fixé également la superficie de chaque type de logement. Ainsi pour les logements de type F2, ils seront d’une superficie de 50 mètres carrés habitable. Les appartements de trois pièces, auront eux, une superficie de 70 mètres carrés habitables, quant aux appartements de type F4, ceux-ci devront s’étendre sur 85 mètres carrés habitable.



Un type d’habitat social destiné à la classe moyenne dont le salaire ne dépasse pas six fois le SNMG



Par ailleurs, la Caisse nationale du logement versera des montants dus aux promoteurs immobiliers en fonction de l’avancement des travaux et en fonction des délais fixés dans le contrat. La CNL reçoit une prime de gestion des dossiers, équivalente à 1,5% du prix du logement sans compter le ratio qu’elle octroie et qui est déduit du montant de l’aide et soumis aux règles en vigueur.

Il convient de rappeler pour le LPA, qu’il s’agit d’un type d’habitat social destiné à la classe moyenne dont le salaire ne dépasse pas six fois le SNMG.

Il est prévu pour démarrer la réalisation d’un programme de 70.000 unités de logements. Selon le ministre, un tel programme nécessite le déploiement de 7.000 promoteurs immobiliers qui seront sélectionnés selon leurs compétences. «Cette formule est le résultat d’une révision de plusieurs programmes «éparpillés» depuis des années, qui ont été, a-t-il dit, recyclés et regroupés en un programme comprenant 70.000 unités». Attendue impatiemment par des milliers de citoyens, cette nouvelle formule d’acquisition de logements permet en outre une contribution plus efficiente des autorités locales qui auront la charge de garantir le foncier pour la réalisation de ce programme à travers le territoire national. Il est utile de savoir que les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement promotionnel aidé (LPA), a été fixé à 700.000 DA lorsque le revenu est inférieur ou égal à quatre fois le salaire national minimum garanti. Pour ce qui est du coût, le ministre avait indiqué qu’il est arrêté à 50.000 DA le mètre carré.

«Un coût qui varie selon l’aide de l’Etat et l’importance de la zone où seront construits ces logements, puisque le coût du mètre carré au Sud n’est pas le même qu’à Alger», avait expliqué le ministre. Concernant les phases de paiement, celles-ci sont restées inchangées dans le nouveau décret.

Le souscripteur à cette formule doit s’acquitter de 20% du prix du logement au lancement des travaux, 15% à l’achèvement des fondations, 35% à l’achèvement des gros œuvres et 25% à l’achèvement des travaux des VRD.

Pour les 5% restants, le souscripteur versera cette somme à la réception de son logement qui lui sera remis avec le certificat de conformité.

Salima Ettouahria