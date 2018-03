Conjoncture : Une réforme cruciale

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, l’a annoncé dimanche à Oran : «Les premières moutures du projet d’amendement de la loi sur les hydrocarbures seront livrées en juillet prochain.» Ce projet d’amendement compte, sans doute, parmi les plus importantes décisions économiques dans le contexte actuel. Dès lors, les nouveaux gains financiers, fruits de l’exploitation du pétrole, créent un espoir de forte croissance au niveau des autorités, mais également au niveau de la population. La dynamique dans la scène énergétique est en «nette mutation et les marchés ne sont plus les mêmes», a soutenu M. Guitouni, estimant qu’«il n’est pas logique de gérer le secteur des hydrocarbures, dont les cours du marché pétrolier varient entre 60 et 70 dollars, avec la même loi où le pétrole se vendait à 150 dollars ». Ainsi, ce nouveau texte devrait constituer un nouveau souffle dans ce domaine si important pour l'Algérie, le pétrole contribuant, bien entendu, pour une grande part à la santé économique du pays. En effet, il convient de rappeler que l’exploitation du pétrole en Algérie constitue un facteur déterminant de toute son histoire contemporaine, tant au niveau économique, social que politique. Le pays est excessivement dépendant des fluctuations du prix du pétrole. Son économie a été très durement touchée par la crise économique mondiale et a subi de plein fouet la baisse des cours pétroliers depuis l’été 2014. Déjà fortement en baisse, l’activité économique a chuté progressivement au cours de ces trois dernières années avec une croissance en constante dégringolade, ce qui a contraint le gouvernement à opérer un resserrement de la politique budgétaire. Aussi, sur fond de marasme économique, «ce projet devra introduire de nouvelles dispositions sous forme de mesures d’encouragement en faveur du partenariat et en vue d’assurer une meilleure attractivité», a-t-il dit. «Booster les investissements dans les énergies nouvelles, les énergies renouvelables et les hydrocarbures non conventionnels, figurent également parmi les objectifs de ce projet», a-t-il fait savoir. Les principales modifications auraient pour finalité de faciliter les investissements, notamment étrangers dans l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures. Elles devraient aussi introduire de nouveaux avantages fiscaux, tout en fixant les grandes lignes de l'exploration et l'exploitation des énergies non conventionnelles ou gaz de schiste. L'Algérie est le quatrième exportateur de gaz au monde. C'est un pays qui a un important potentiel de gaz de schiste. Les réserves de gaz de schiste représentent quelque 600 tcf (trillion cubic feet) soit près de 17.000 milliards de m3, c'est à dire quatre fois les réserves conventionnelles actuelles de l'Algérie. C'est pourquoi, il a été décidé de développer cette énergie fossile non conventionnelle pour sécuriser son avenir énergétique. En fait, cette nouvelle loi devrait établir une réorganisation substantielle des structures et une transformation décisive des conditions d’accès à la recherche et à l’exploitation pétrolière. Dans ce sens, le ministre a jugé aussi «indispensable» de réviser l’arsenal juridique et fiscal lié au secteur des hydrocarbures en Algérie, devant éliminer les entraves face à l’investissement et pour assurer une attractivité des partenaires. L’économie et l’industrie en particulier ont souffert d'une insuffisante diversification et des difficultés pour importer des produits intermédiaires. La politique de redistribution de la manne pétrolière par des aides sociales a été entravée par la faiblesse des cours du pétrole. Cela a renforcé les déséquilibres macro-économiques dont souffre le pays. La consommation des ménages et l'investissement privé ont enregistré une baisse, alors que l’inflation augmente. Cette tendance, associée à la chute de la valeur de la monnaie nationale, le dinar, n’ont fait qu’aggraver la situation économique alors que le gouvernement algérien dépend des cours du pétrole pour ses recettes budgétaires. Le gouvernement a décidé un certain nombre de mesures dont celle de la réduction des importations et l’augmentation du prix de l'essence, afin d'améliorer ses recettes. L'Etat a également simplifié l’investissement par un nouveau Code (2016), afin de relancer la production locale. Mais ces mesures n'ont pas permis de relancer la croissance de façon significative. Par ailleurs, les exportations pétrolières devraient bénéficier d'une reprise des cours mondiaux, même si les volumes exportés devraient baisser. Qui plus est, l’Algérie souffre d'un déséquilibre commercial, malgré la baisse des importations, qui est lié au manque de compétitivité du secteur industriel. En outre, le climat des affaires est plus ou moins attractif.

Farid Bouyahia