Forte participation de compagnies internationales au NAPEC : énormes potentialités d’investissement

La huitième édition de la conférence-exposition nord-africaine du pétrole et du gaz (NAPEC), qui se poursuit jusqu’à demain, est marquée par une forte présence d’opérateurs étrangers.

Sur les 570 exposants qui viennent de 40 pays, 60 % représentent des sociétés étrangères, indique M. Djaafar Yassini le président du NAPEC. Pour nombre d’entre eux, cette manifestation est bel et bien une opportunité pour découvrir les potentialités énormes d’investissement qu’offre l’Algérie dans des secteurs

divers.

Jakub Rogalka, représentant de la compagnie polonaise Solar Etworks, spécialisée dans les supports de panneaux solaires mobiles a indiqué que c’est sa première participation avec un partenaire algérien. «Nous considérons cela comme une très bonne expérience, car cela nous a permis d’entrer en contact direct avec les représentants de grandes compagnies, notamment celles qui ont un rapport avec l’industrie des énergies renouvelables notamment solaires dont l’Algérie offre un grand potentiel», dit-il.

En tant que société spécialisée,

«notre intérêt pour l’Algérie va au-delà de la commercialisation de nos produits. Vu que nous avons déjà un bon partenaire qui est présent sur le marché, cela constitue pour nous un élément incitatif pour lancer une unité de production en Algérie, qui assure aussi le service d’ingénierie et technique pour nos clients», a-t-il poursuivi.

Quant à Jalel Samaoui, directeur central de l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), il a mentionné que c’est sa deuxième participation, qui lui permet d’entrer en contact avec des sociétés de services et des opérateurs. «Cela s’inscrit dans le cadre des relations entre nos deux nations à travers Sonatrach avec l’ETAP », a-t-il expliqué.

«Nous avons déjà des mécanismes mis en place par nos deux sociétés nationales qui ont abouti entre autre à la création d’une société mixte qui a des bureaux à Alger et Tunis. En tant que société tunisienne, les choses sont déjà bien structurées et fonctionnent bien et nous travaillons afin de les développer davantage», a-t-il ajouté.

De son côté, Joel Toé, consultant auprès d’une société allemande d'engineering (ILF) a exprimé sa volonté d’explorer le marché d’Afrique du nord et voir les opportunités qui vont se matérialiser dans l’avenir.

«Il est important pour nous de prendre connaissance de certains chiffres et données. Nous discutons déjà avec des sociétés en Algérie et notre présence au Napec va nous permettre d’élaborer un business plan et pousser notre société à venir s’y installer car il y a quand même de belles opportunités», s’est-il réjoui.

Selon lui, l’Algérie est le plus grand marché d’Afrique du Nord

«d’où l’intérêt porté par notre présence ici et il y a un gros potentiel, surtout si nous allons vers le non conventionnel. Après il va falloir qu’on comprenne mieux les mécanismes pour pouvoir travailler».

Il note toutefois une difficulté liée à l’utilisation de la langue française dans certaines documentations liées aux avis d’appels d’offres. «Nous sommes obligés de faire recours à la traduction certifiée par l’ambassade d’Algérie en Allemagne», a-t-il fait remarquer.

Amel Saher